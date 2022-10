Skoda Enyaq, arriva la ricarica senza pensieri. Il video che spiega come funziona

Una delle principali seccature, quando si ha necessità di ricaricare un’auto elettrica, è trovarsi a una colonnina per la quale non si è sottoscritto un abbonamento. Anche nella migliore delle ipotesi, questo significa dover scaricare una nuova app sullo smartphone, creare un account previa registrazione, associare una carta di credito come metodo di pagamento, e solo dopo iniziare la ricarica vera e propria.

Skoda Enyaq MY2023, la versione Sportline

ATTACCA E CARICA Come altri costruttori, anche Skoda ha introdotto la funzione “Plug & Charge” sui suoi veicoli elettrici, Enyaq (prova su strada) ed Enyaq Coupé, appena arrivato sul mercato italiano. Con questa nuova funzionalità, infatti, è sufficiente collegare l’auto alla colonnina di ricarica: il sistema riconosce automaticamente il veicolo, avvia la ricarica e addebita il costo al cliente, senza necessità di usare app, tessere o smartphone.

Skoda Enyaq MY2023, visuale laterale

REQUISITI Per poter sfruttare questa funzione, Enyaq dev’essere aggiornato con l’ultima versione del sistema operativo ME3 di bordo. Le auto in consegna in queste settimane sono già aggiornate, mentre quelle già vendute possono scaricare autonomamente l’update over-the-air. La funzione Plug & Charge funziona presso tutti i punti di ricarica compatibili con la app Powerpass di Skoda, compresi quelli Ionity, di cui fa parte anche il gruppo Volkswagen.

Skoda Enyaq Coupé iV: qui la versione RS

POWERPASS L’ultimo passaggio è la registrazione del veicolo nell’app MySkoda, disponibile gratuitamente per iOS e Android, e al suo interno sottoscrivere - una volta sola - un contratto Powerpass, con la scelta della tariffa più conveniente e del metodo di pagamento. Per i nuovi Clienti, l'opzione Plug & Charge viene aggiunta al momento della firma del contratto. Le fatture vengono emesse mensilmente in base alla tariffa scelta.

ANCHE PER LE PROSSIME SKODA Questa funzione sarà disponibile di serie per tutti i prossimi modelli Skoda basati su piattaforma MEB, tra cui - forse - la prossima Octavia.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 28/10/2022