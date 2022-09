Skoda Fabia Monte Carlo: lunga vita alle hatchback! La prova

Le hatchback sono di gran lunga le mie preferite: compatte, leggere e scattanti, interpretano al meglio il mio personalissimo concetto di auto tuttofare. Certo la praticità dei SUV è tutta un’altra storia, ma un’utilitaria come Skoda Fabia sa ancora dire la sua quando si tratta di soddisfare le mie esigenze. Diciamo pure che sono ancora in quella fascia d’età in cui design e sportività giocano un ruolo molto importante quando si tratta di scegliere un’auto. Ovviamente, non ho potuto sottrarmi quando si è presentata l’occasione di mettere le mani su nuova Fabia. Aggiornata nel 2021, la piccola due volumi boema è arrivata in redazione nel grintoso allestimento Monte Carlo. Non è la versione più ricca in assoluto, ma è comunque più che adeguata per stuzzicare il palato di chi ricerca quel ''quid'' che aiuti a distinguersi dalla massa. Insomma, un'auto con un certo carattere che insidia da vicino l’inossidabile Volkswagen Polo (qui la nostra prova su strada). Ma andiamo con ordine…

LOOK GRAFFIANTE

Chi segue i Rally sa benissimo che negli ultimi anni Skoda Fabia è stata protagonista indiscussa di queste competizioni. Ha dominato nella Classe R5 e ancora oggi dice la sua nella categoria Rally2. Skoda Fabia Monte Carlo (omaggio alla storica tappa del Principato di Monaco che segna l’inizio del Mondiale Rally) nasce proprio come tributo ai successi raccolti dal marcio nel motorsport. Inevitabile dunque che lo spirito ''corsaiolo'' si rifletta in un look più graffiante, che si lascia alle spalle lo stile più ''educato'' della classica Fabia (qui la nostra prova su strada). Di questa Monte Carlo mi colpisce innanzitutto il contrasto dei colori. Il Rosso Velluto Metallizzato le dà molto appeal e si sposa alla perfezione con il tetto nero e la griglia total black sul frontale. Giusta anche la scelta di integrare al posteriore una sorta di estrattore d’aria, che fa il paio con i cerchi in lega Libra da 18 pollici con elementi diamantati. Originale invece il distintivo ''Monte Carlo'' applicato subito dietro i passaruota. Vedere la bandiera a scacchi impressa sulla carrozzeria accende sempre gli animi e aggiunge quel briciolo di agonismo che non guasta.

Skoda Polo Monte Carlo: il 3/4 anteriore

INTERNI SPORTIVEGGIANTI

In generale la stessa anima ''racing'' la si ritrova anche all’interno. Fabia Monte Carlo mi accoglie con i suoi sedili belli contenitivi, che dispongono anche di una fascia di supporto per le spalle. In questa maniera resto sempre saldo nella mia posizione di guida, senza essere ''sballottato'' mentre affronto le curve. Bene anche l’accoppiamento dei materiali, con la plastica rigida posizionata nelle zone più nascoste e quella più morbida a rivestire invece la parte alta del cruscotto e la fascia centrale della plancia. Su tutto spicca il volante multifunzione a tre razze. Ha una bella impugnatura, i tasti sono ben disposti ed è rivestito in quella simil-pelle traforata che fa molto hot hatch! Originale la forma del corrimano della portiera, visto e considerato che la maniglia sopra il finestrino del passeggero è scomparsa, torna utile a chi non ama una guida frizzante. Mi ha lasciato un po’ deluso l’infotainment. Sia chiaro, il Virtual Cockpit da 10,2 pollici è ben integrato con il display principale da 8 pollici, quest’ultimo però mi sembra un po’ sottodimensionato per gli standard moderni. Ciononostante, i protocolli Apple CarPlay e Android Auto semplificano di parecchio la vita se consideriamo che - per esempio - il navigatore satellitare non rientra nella dotazione di serie.

Skoda Polo Monte Carlo: gli interni

GADGET FURBI E INTELLIGENTI

Con i suoi 4,1 metri in lunghezza, il metro e 78 in larghezza e i 146 centimetri in altezza Skoda Fabia offre un buon compromesso in termini di spazio e praticità. Certo l’agio dei crossover compatti non lo ritroverete a bordo della piccola boema, tuttavia la Fabia sa difendersi molto bene! Per quanto riguarda la prima fila di sedili, ammetto di non aver mai avuto difficoltà nel trovare la posizione a me più congeniale. Certo, con la seduta regolata sulla mia altezza (sono alto 1,87 metri) lo spazio per chi siede dietro si riduce, ma fino a quattro occupanti riescono comunque a cavarsela egregiamente. Sul retro poi c’è uno scalino piuttosto ingombrante al centro del pavimento, il quinto passeggero dovrà farci attenzione!

Skoda Polo Monte Carlo: il celebre raschietto per il ghiaccio

IL BAGAGLIAIO NON TRADISCE Come da tradizione Skoda, l’auto è disseminata di cui piccoli gadget che semplificano la vita quotidiana. È il caso del raschietto per il ghiaccio inserito nello sportello del carburante, dell’ombrello infilato all’interno della portiera del guidatore, dell’imbuto per il liquido lavavetri e del sacchetto dell’immondizia nella tasca del pannello porta lato guida. Anche la capacità del bagagliaio non delude. Sebbene sia un po’ affossato, la scheda tecnica riporta una capienza notevole che va da 380 a un massimo di 1.190 litri. In aggiunta, c’è pure una sorta di ''amaca'' rimuovibile che agganciandosi a degli occhielli ai lati del vano incrementa lo spazio sfruttabile. Io l’ho trovata comodissima, ideale per sistemarci giubbotti e altri indumenti che altrimenti andrebbero schiacciati sul fondo del baule.

Skoda Fabia Monte Carlo: il baule

UN 3 CILINDRI MANSUETO

Sotto il cofano di questa Fabia Monte Carlo c’è il tre cilindri 1.0 TSI da 110 CV e 200 Nm di coppia. Un turbo benzina compatto e abbastanza scattante che regala alla boema una discreta vivacità. Con i suoi 1.165 kg in ordine di marcia, la Fabia tocca i 100 orari in 9,7 secondi e raggiunge una velocità massima di 205 km/h. Il tricilindrico di derivazione Volkswagen è abbinato poi a un cambio manuale 6 rapporti dagli innesti molto precisi, mentre tutte le altre motorizzazioni benzina da 65, 80 e 95 CV fanno affidamento su trasmissioni manuali 5 marce.

Skoda Polo Monte Carlo: il 1.0 TSI da 110 CV

IMPRESSIONI DI GUIDA

Per raccontarvi Fabia Monte Carlo partirei proprio dal motore. Il 1.0 TSI è un’unità ormai collaudata che risponde alla perfezione alle necessità di chi copre tratte medio-corte, ma è un po’ avaro in quanto a verve. In fin dei conti si tratta di un propulsore molto silenzioso, tanto che a velocità autostradali, con i giri vicini a quota 3.000 rpm il tricilindrico si fa appena notare, senza inondare l’abitacolo con rumori fastidiosi. Ovviamente se decido di tirargli un po’ il collo, beh, in quel caso il timbro gracchiante del 110 CV si fa notare, ma nulla di davvero preoccupante. Questa premessa mi porta però a un’altra considerazione: per chi come me apprezza una risposta pronta ed energica del motore, in questo caso meglio considerare il più potente 1.5 TSI da 150 CV. Ho avuto modo di provarlo di recente e sono rimasto colpito dal suo carattere brioso e pimpante. Sicuramente su un’auto come Fabia farebbe la differenza, soprattutto se abbinato all’ottimo cambio automatico DSG 7 rapporti.

Skoda Polo Monte Carlo: il test drive

POCO ASSETATO In questo caso però il 1.0 TSI può comunque contare sulla sesta marcia, davvero fondamentale sulle lunghe tratte per ridurre rumorosità e consumi. Su questo fronte Fabia Monte Carlo si difende abbastanza bene: nel mio personalissimo percorso quotidiano fatto di tanto extraurbano, un po’ d’autostrada e un briciolo di città ho registrato un valore medio di 6,1-6,4 l/100 km, un dato di poco superiore al dichiarato nel misto WLTP. Fra gli aspetti che meno mi hanno convinto c’è lo sterzo, il comando è leggero e un po’ troppo neutro, ma è comunque affiancato da un impianto frenante di tutto rispetto con freni a disco (di serie anche al posteriore) che fanno egregiamente il loro lavoro senza accusare fatica nelle decelerazioni più impegnative. A sorpresa il cambio non mi ha deluso, il 6 marce manuale ha degli innesti precisi, si impunta pochissimo e ha una buona rapportatura.

Skoda Polo Monte Carlo: il posteriore

ADAS, VERSIONI E PREZZI

Sul fronte degli ADAS Skoda Fabia Monte Carlo dispone di sistemi di sicurezza alla guida sufficienti a smarcare le necessità dell’uso quotidiano. Di serie su tutta la gamma ci sono infatti: la frenata automatica d’emergenza, il Lane Assistant, il riconoscimento della stanchezza del conducente e l’Hill Hold Control. A dirla sono funzionalità un po’ basiche, meglio integrare con il Travel Assistant Pack che offre il cruise control adattivo, il mantenimento attivo della corsia e il Traffic Jam Assistant. Una suite che vale nel complesso 760 euro. Venendo invece al listino, nuova Skoda Fabia è offerta in 4 allestimenti: Ambition, Style, Monte Carlo e Sport Monte Carlo. Si parte dai 17.500 euro della entry-level Ambition con motore 1.0 MPI EVO da 65 CV e si raggiungono i 27.300 della top di gamma Sport Monte Carlo 1.5 TSI EVO DSG da 150 CV (qui il nostro approfondimento). Il modello in prova una Fabia Monte Carlo 1.0 TSI da 110 CV con cambio manuale 6 marce attacca invece a 22.100 euro.

SCHEDA TECNICA SKODA FABIA MONTE CARLO 1.0 TSI

Motore 1.0 TSI, 3 cilindri turbo Potenza 110 CV @5.500 giri/min. Coppia massima 200 Nm @2.000 - 3.000 giri/min. Prestazioni Vel. Max. 205 km/h | 0-100 km/h in 9,7 secondi Trazione Anteriore Cambio Manuale 6 marce Dimensioni 4,1 x 1,78 x 1,46 m Passo 2,56 m Posti 5 Peso in ordine di marcia 1.165 kg Bagagliaio Da 380 a 1.190 litri Consumi (misto WLTP) 5 - 5,6 l/100 km Emissioni CO2 (WLTP) 114,2 - 127,2 g/km Prezzo A partire da 22.100 euro

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 30/09/2022