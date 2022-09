Aperti gli ordini di Skoda Enyaq, il SUV coupé anche in versione RS da 299 CV

Presentato ufficialmente all’inizio di quest’anno, Skoda Enyaq Coupé iV è la variante con carrozzeria sportiva del primo SUV elettrico della casa boema (qui la nostra prova), ed è finalmente possibile ordinarne uno presso tutte le concessionarie Skoda italiane.

Skoda Enyaq Coupé iV: il SUV coupé sportivo in prevendita in Italia

VOGLIO DI PIÙ Come la versione “normale” da cui deriva, Skoda Enyaq Coupé iV è disponibile in diverse varianti di potenza e tagli di batteria:

Versione 60 , con batteria da 62 kWh lordi (58 kWh netti) e 179 CV di potenza

, con batteria da (58 kWh netti) e di potenza Versione 80 , con batteria da 82 kWh lordi (77 kWh netti) e 204 CV di potenza

, con batteria da (77 kWh netti) e di potenza Versione 80x, con batteria da 82 kWh lordi (77 kWh netti), due motori e trazione integrale, e 265 CV di potenza

A questi si aggiunge, in esclusiva per la variante coupé (non disponibile quindi per il SUV con carrozzeria normale) la versione RS 4x4, con un motore elettrico per asse, trazione integrale e potenza di 299 CV. Rispetto alla versione 80x la coppia massima passa da 425 a 460 Nm, mentre rimane invariato il pacco batterie da 82 kWh. La potenza massima di ricarica è di 120 kW per il modello 60 con batteria da 62 kWh e di 135 kW per gli altri modelli (con batteria da 82 kWh).

Skoda Enyaq Coupé iV: visuale frontale della versione RS

STILE GRINTOSO Rispetto alla sorella con carrozzeria normale, Skoda Enyaq Coupé presenta un nuovo paraurti più sportivo e il tetto panoramico in cristallo di serie, che parte dal parabrezza e si estende fino al lunotto. Il cristallo è trattato per bloccare le radiazioni luminose, evitando così il surriscaldamento dell’abitacolo. Identici gli interni, caratterizzati da uno stile minimal ma moderno, e il grande schermo centrale dell’infotainment da 13”.

Skoda Enyaq Coupé iV: interni sportivi e dettagli color lime per la versione RS

NON PERDE LITRI Nonostante il tetto discendente che rende più sportiva la linea, Skoda Enyaq Coupé perde solo 15 litri di capacità rispetto all’altro modello, per un vano di carico che va da 570 litri con il divano posteriore in uso a ben 1.610 litri con gli schienali abbattuti. Tra le altre novità (che coinvolgono anche Enyaq), cruscotto digitale e head-up display mostrano sempre il livello di carica della batteria, la telecamera posteriore offre immagini più nitide, e il pulsante multifunzione sul volante permette di passare con un tocco dal cruise control adattivo alla guida assistita di secondo livello.

Skoda Enyaq Coupé iV: interni sportivi e dettagli color lime per la versione RS

VERSIONI E ALLESTIMENTI Skoda Enyaq Coupé riprende struttura e allestimenti del MY2023 presentati a inizio agosto, con la nuova versione Plus che si affianca alla base e alla Sportline. Di serie, fin dal modello base, cerchi in lega da 19”, sette airbag, cavo di ricarica Modo 2, luci a LED anteriori e posteriori, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Apple CarPlay e Android Auto wireless, telecamera posteriore e pacchetto base di aiuti alla guida. L’allestimento Plus aggiunge il clima automatico trizona, fari a matrice di LED, portellone elettrico, ricarica wireless degli smartphone, guida assistita di secondo livello, sedili e volante riscaldabili. La versione top di gamma Sportline prevede in aggiunta dettagli sportivi dentro e fuori l’auto, cerchi in lega da 20”, assetto ribassato di 15mm e sterzo progressivo.

Skoda Enyaq Coupé iV: i cerchi in lega da 20'' della versione RS

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA Le consegne di Skoda Enyaq Coupé iV sono previste nel corso del prossimo anno. La versione base 60, con motore e trazione posteriore, 179 CV di potenza e batterie da 62 kWh (per un’autonomia dichiarata di 379 km), parte da 49.900 euro. Il listino della versione 80, con motore da 204 CV, batteria da 82 kWh, autonomia da 520 km, parte da 55.900 euro. La versione 80x a trazione integrale, potenza di 265 CV e autonomia di 501 km, parte da 58.200 euro. La versione sportiva RS, con 299 CV di potenza e un’autonomia dichiarata di 502 km, costa 64.950 euro.



Skoda Enyaq Coupé iV: qui la versione RS

LA SPORTIVA DI FAMIGLIA La versione ad alte prestazioni RS (con lo 0-100 coperto in 6,4 secondi) prevede di serie la Crystal Face, ossia la spettacolare calandra illuminata a LED, paraurti e cerchi in lega specifici da 20”. La dotazione di sicurezza e connettività sono le stesse dell’allestimento Plus, ma gli interni hanno finiture color lime che si abbinano al Verde Mamba della carrozzeria, disponibile solo per questa variante.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 26/09/2022