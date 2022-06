Cattiva, ma per davvero: ecco la nuova Fabia Sport Monte Carlo da 150 CV

Qualche mese fa è entrata a listino la versione Monte Carlo di Skoda Fabia, allestimento che aggiunge finiture e dettagli sportivi a una piccola tutto sommato tranquilla, disponibile con motori da 80 a 110 CV (qui la nostra prova del benzina da 95 CV). Adesso, però, è giunta l’ora di fare sul serio, con un motore degno del nome che si porta appresso.

Nuova Skoda Fabia Sport Monte Carlo: visuale di 3/4 posteriore

CHE SPRINT! Fabia Sport Monte Carlo monta un motore 4 cilindri turbo benzina 1.5 TSI da 150 CV, abbinato al cambio DSG doppia frizione a 7 rapporti, capace di erogare 250 Nm tra 1.500 e 3.500 giri al minuto. Di serie l’assetto è ribassato di 15 mm, e la piccola boema arriva fino a 225 km/h, scattando da ferma fino a 100 km/h in 8 secondi. Per chi è più attento al portafoglio, il 1.5 prevede la tecnologia di disattivazione selettiva dei cilindri ai carichi parziali, così da contenere i consumi in 5,9 l/100 km (ciclo medio WLTP) ed emissioni di 135 g/km di CO2.

Nuova Skoda Fabia Sport Monte Carlo: l'abitacolo con finiture esclusive

AGGRESSIVA ANCHE FUORI Dal punto di vista estetico, la nuova motorizzazione riprende le caratteristiche della versione Monte Carlo già disponibile a listino: calandra, cornici dei finestrini, scritte sul portellone e calotte degli specchietti retrovisori sono in colore nero lucido, mentre i paraurti hanno un design specifico con prese d’aria maggiorate e profilo estrattore posteriore. Su questo modello di serie troviamo i cerchi in lega Libra da 18”.

Nuova Skoda Fabia Sport Monte Carlo: il posto guida con dettagli rossi

DETTAGLI RACING L’abitacolo ha i sedili sportivi con poggiatesta integrati e rivestimenti scuri anche per il cielo. Non mancano però, a sottolineare la vocazione sportiva dell’auto, alcuni dettagli rossi come la cornice della plancetta del cambio e le maniglie delle portiere anteriori. Esclusivi il volante multifunzione a tre razze con palette per il cambio, e la pedaliera in metallo. Di serie cruscotto digitale, gruppi ottici anteriori Full LED, schermo da 8” per l’infotainment, due prese USB-C, Apple Car Play e Android Auto.

QUANTO COSTA Nuova Skoda Fabia Monte Carlo può già essere ordinata presso tutte le concessionarie a 26.700 euro: le prime consegne sono previste per la fine dell’estate.