Volkswagen ID.3 gioca d’anticipo con il restyling. E con un gradito ritorno...

I clienti chiedono, e Volkswagen risponde: tra le principali critiche a ID.3, la sua prima auto elettrica (finita anche sotto le forche caudine di Ernesto Carbone), ci sono sicuramente i comandi touch al volante, facili ad attivazioni involontarie e dalla risposta poco soddisfacente. Detto fatto: il primo restyling di ID.3, previsto già per il prossimo anno, riporterà sul volante i comandi fisici “tradizionali” già visti su tanti modelli con motore termico come la piccola Polo.

Volkswagen ID.3 2023, il ritorno dei tasti fisici

E GLI ALTRI MODELLI? Altri modelli hanno ereditato i “famigerati” pulsanti touch delle elettriche, a cominciare dalla nuova Tiguan e alcune versioni elettrificate di Golf. Prevedibile (e auspicabile), a questo punto, che i comandi con feedback aptico vengano mandati in pensione anticipata, introducendo nuovamente quelli fisici su tutta la gamma. Staremo a vedere.

Volkswagen ID.3: la prova su strada

LE ALTRE NOVITÀ A spiegare le motivazioni che hanno convinto Volkswagen ad anticipare il refresh di metà carriera di ID.3 ci pensa il CEO della casa tedesca, Thomas Schäfer, secondo cui il nuovo modello “compirà un significativo balzo in avanti in termini di qualità, materiali e stabilità del sistema operativo. Sarà un’auto all’altezza delle aspettative di un brand come Volkswagen”. Ed è proprio il software dell’auto (o meglio, la sua instabilità) uno degli aspetti che meno hanno convinto i clienti di ID.3, nonostante i numerosi aggiornamenti over-the-air usciti in questi mesi.

VEDI ANCHE

Volkswagen ID.3: la prova su strada

DECISIONE POPOLARE Schäfer ha precisato che la decisione è stata sollecitata dalla neonata Customer Focus Board Committee, fondata con l’obiettivo di “discutere specifici desideri dei clienti, e implementarli con rapidità”. Per quanto riguarda i tasti fisici sul volante, l’espressione usata dai clienti è stata “esperienza utente intuitiva”. “Il nostro obiettivo”, conclude Schäfer, è “tornare a diventare un punto di riferimento con prodotti di sostanza, design di eccellenza, qualità e feeling di guida. E non in un futuro non meglio precisato, ma il più rapidamente possibile”.

ARRIVERÀ ANCHE IL SUV Da ultimo, Thomas Schäfer ha confermato che Volkswagen presenterà presto una versione a ruote alte della sua ID.3, affiancata da due nuove elettriche di fascia bassa, destinate probabilmente a prendere il posto della piccola e-up!.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 27/10/2022