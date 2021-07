MODEM CALDI Come anticipato la scorsa primavera, Volkswagen preme l’acceleratore sui servizi software, in particolare per le sue auto elettriche, e si prepara a diventare la prima casa automobilistica con elevati volumi di vendita (non Tesla, per intenderci) ad aggiornare regolarmente le proprie automobili tramite update disponibili via internet.

PRIMA LA PICCOLA Il primo modello a beneficiare degli aggiornamenti software over-the-air, ossia distribuiti online senza necessità di recarsi presso un centro o un’officina autorizzata, sarà la più piccola ID.3: l’update ID.Software2.3 sarà pubblicato e reso disponibile a tutte le auto elettriche a partire dal mese di luglio. Ma sarà solo il primo di una serie di aggiornamenti a cadenza regolare: “stiamo dando vita a un’esperienza completamente nuova per il cliente”, ha dichiarato Ralf Brandstätter, CEO di Volkswagen. “Ogni dodici settimane metteremo a disposizione nuove funzioni e un maggior comfort per l’utente”. A seguire, sarà la volta di ID.4 e della più performante ID.4 GTX.

COSA CAMBIA La nuova versione 2.3 aggiorna oltre trentacinque unità di controllo presenti sull’auto, e comprende:

funzionalità estese per ID.Light , la barra luminosa sotto il parabrezza

, la barra luminosa sotto il parabrezza migliore riconoscimento di quel che sta attorno all’auto

di quel che sta attorno all’auto controllo migliorato degli abbaglianti

piccole modifiche di funzionalità e design del sistema di infotainment

del sistema di infotainment miglioramenti nelle prestazioni e nella stabilità del sistema

E PER IL FUTURO? Automobili con il sistema operativo sempre aggiornato (come già accade oggigiorno per gli smartphone) avranno una tenuta migliore nel tempo per quanto riguarda l’usato. Per quanto riguarda i futuri modelli del gruppo Volkswagen, dal momento che le architetture hardware saranno in gran parte standardizzate, i clienti non dovranno preoccuparsi di scegliere determinate funzioni oppure optional al momento dell’acquisto, ma potranno attivarle anche in un secondo momento tramite aggiornamenti software oppure acquisti in-app (o meglio, in-car).