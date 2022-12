Volkswagen ID.Xtreme: 4x4 EV con le batterie rigenerate di ID.4 GTX

Di recente, Volkswagen ha pubblicato alcuni scatti della concept car elettrica su base ID.4 GTX. L’auto - il cui nome ufficiale è Volkswagen ID.Xtreme - è stata presentata per la prima volta a un evento tenutosi in Svizzera lo scorso settembre (qui il nostro approfondimento). Grazie alla trazione integrale elettrica e ai suoi 387 CV di potenza, ID.Xtreme è di gran lunga più performante rispetto alla cugina ID.4 GTX, che di CV ne ha circa 300. ''ID.Xtreme è la dimostrazione dell’altissimo potenziale tecnico garantito dalla propulsione elettrica e dalla nostra piattaforma modulare MEB […] la sua impressionante potenza elettrica e il telaio con capacità da off-road sono garanzie per un’esperienza di guida coinvolgente sia su strada che in fuoristrada.'', spiega Andreas Reckewerth, Technology Officer Integration & Validation per la piattaforma MEB.

Volkswagen ID.Xtreme: laterale

SOLUZIONE SOSTENIBILE Volkswagen ID.Xtreme unisce ai dettagli stilistici tipici del mondo dei SUV, lo spirito gagliardo e avventuroso dei fuoristrada 4x4. Il sottoscocca carenato è protetto da un robusto rivestimento in alluminio. Quest’ultimo parte praticamente dal frontale dell’auto e funge da “scudo” per la batteria al litio da 77 kWh. ID.Xtreme nasce da un’idea che fa della sostenibilità il punto cardine dell’intero progetto. Infatti, gli accumulatori che forniscono energia all’auto, sono in realtà batterie ricondizionate di Volkswagen ID.4 GTX (qui la nostra prova). Questo approccio circolare, volto a ridurre le emissioni inquinanti nel ciclo vita dell’auto è reso possibile dalla versatilità della piattaforma MEB di Volkswagen.

Volkswagen ID.Xtreme: interni

ALLA RICERCA DELLA VOCE GIUSTA Come se non bastasse, i tecnici di ID.Xtreme hanno posto un'attenzione particolare al suono di questo super fuoristrada EV. Il sound è stato sviluppato insieme alla divisione Design di Volkswagen proprio per dare una vera e propria ''voce'' a ID.Xtreme. A questo scompo è stato inserito un generatore di suoni all’interno del passaruota. L'abitacolo ricalca invece quello della cugina ID.4 GTX, con sedili sagomati e rivestimenti sportivi in Alcantara. Volkswagen ID. Xtreme ha fatto la sua prima apparizione all’International ID. Treffen 2022 tenutosi ad Ascona e Locarno. Un meeting dedicato alla mobilità e alla transizione elettrica che fa da contraltare al celebre raduno Volkswagen GTI Treffen di Wörthersee in Austria.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 29/12/2022