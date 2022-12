La piattaforma "intermedia" MEB+ introduce l'evoluzione elettrica di Volkswagen

UN PIANO INDUSTRIALE DEFINITO Per Volkswagen l’elettrificazione passa attraverso una timeline ben delineata, con il prossimo step che arriverà nel 2025 con il debutto della nuova piattaforma costruttiva 100% elettrica. Nel frattempo, la Casa tedesca ha appena annunciato l'evoluzione della piattaforma MEB per le sue auto a batterie, che porterà sensibili miglioramenti per quanto riguarda autonomia e tempi di ricarica. Ma andiamo con ordine e capiamo di cosa si tratta. A Wolsburg hanno basato la loro strategia sull’auto elettrica intorno all’architettura MEB (Modular Electric Drive Matrix), dove le batterie sono posizionate in modo strategico nel sottoscocca, fra i due assi, con il passo e le carreggiate facilmente modificabili per adattarsi alle differenti misure di automobili.

Volkswagen MEB+: la ID.3 introduce la piattaforma MEB nel 2019TRE ANNI FA LA PRIMA BEV Il primo modello a utilizzare questa piattaforma è stata la Volkswagen ID.3, che ha debuttato nel 2019 e fino a oggi sono stati consegnati oltre 500.000 esemplari della famiglia ID, che crescono fino a circa 670.000 pezzi se includiamo anche gli altri marchi del Gruppo come Audi, Cupra e Skoda. Come accennato all’inizio, Volkswagen ha già delineato il piano industriale per le sue BEV, che prevede come tappa principale il debutto, entro il 2025, della nuova architettura SSP (Scalable System Platform), con il compito di sintetizzare le migliori caratteristiche delle attuali piattaforme MEB e PPE, quest’ultima utilizzata da Porsche e Audi per i loro modelli elettrici top di gamma e che sarà utilizzata come piattaforma unica. Ma prima dell’arrivo della nuova SSP, il costruttore ha previsto una – chiamiamola – tappa intermedia con il lancio della MEB+, che rappresenta un aggiornamento della piattaforma odierna.

Volkswagen MEB+: oltre 670.000 veicoli elettrici costruiti dal 2019ARRIVA L’EVOLUZIONE DELLA MEB Secondo quanto riportato da fonti interne a Volkswagen, la MEB+ adotterà la stessa struttura, ma utilizzerà un pacco batterie con le “Unified Cell” di tipo prismatico e con una composizione chimica più efficiente. Quali saranno i miglioramenti ottenuti grazie alla nuova tecnologia? Premettiamo che si tratterà di un bel passo in avanti, dato che gli attuali modelli elettrici equipaggiati con batteria da 82 kWh (77 kWh netti) consentono un'autonomia fino a 550 km. Tuttavia, data la superiore densità di energia stoccabile, i prossimi accumulatori consentiranno un'autonomia stimata fino a 700 km. Ma sono previsti significativi miglioramenti anche sui tempi di ricarica, con potenze fino a 175/200 kW.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/12/2022