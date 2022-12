Volkswagen T-Roc Cabriolet, arriva la versione in abito da sera

Mille (meno uno) esemplari del SUV compatto scoperto: vernice grigio opaca e dettagli esclusivi, in arrivo per la prossima primavera

Arriverà in tempo per la prossima primavera Volkswagen T-Roc Cabriolet Edition Grey, versione esclusiva del SUV compatto scoperto della casa di Wolfsburg: tiratura limitata a 999 esemplari, carrozzeria grigio opaco e ricca dotazione di accessori, per un risparmio di circa 1.400 euro.

Volkswagen T-Roc Cabriolet Edition Grey, visuale dall'alto

NON È IL PRIMO Il colore opaco va molto di moda in questo periodo, non solo in casa Volkswagen (basti pensare a Cupra, che propone il grigio matte per tutti i suoi modelli), e lo stesso T-Roc era stato offerto lo scorso anno con il colore blu opaco nell’edizione speciale “Edition Blue”. Idea che vince non si cambia, dunque, e per il 2023 arriva la versione con colorazione Iridium Grey opaco, con i dettagli color nero lucido del pacchetto Black Style che includono le calotte degli specchietti e il piccolo spoiler sul portellone. Nere anche le maniglie e la scritte T-Roc al posteriore. I cerchi da 18 pollici Grange Hill sono, indovinate un po’... neri!

Volkswagen T-Roc Cabriolet Edition Grey, il lettering color nero sul portellone

TANTA TECNOLOGIA La base di partenza per T-Roc Cabriolet Edition Grey è la versione sportiva R-Line con motorizzazione 1.5 TSI da 150 CV e cambio automatico, che include anche lo sterzo progressivo. In aggiunta a questo, a bordo troviamo di serie:

Navigatore connesso Discover

Discover Pacchetto di aiuti alla guida IQ.DRIVE con guida assistita di livello 2 (cruise control adattivo, mantenimento di corsia, start & stop in colonna, assistente al cambio di corsia e monitoraggio dell’angolo cieco)

(cruise control adattivo, mantenimento di corsia, start & stop in colonna, assistente al cambio di corsia e monitoraggio dell’angolo cieco) Luci a matrice di LED IQ.LIGHT

IQ.LIGHT Pacchetto Winter con sedili e volante riscaldabili

Telecamera posteriore

In alternativa è possibile anche richiedere il pacchetto Edition Plus che aggiunge cerchi in lega da 19” Suzuka, l’Adaptive chassis control DCC, navigatore Discover Pro e impianto audio Beats.

Volkswagen T-Roc Cabriolet Edition Grey, il loro R sulla calandra anteriore

QUANTO COSTA, QUANDO ARRIVA Volkswagen T-Roc Edition Grey verrà prodotto in 999 esemplari, con la numerazione progressiva sul battitacco del conducente. Prezzo per la versione “base” sul mercato tedesco di 46.470 euro, e di 51.600 euro per l’allestimento Edition Plus. Consegne a partire dal prossimo mese di febbraio. Aggiorneremo questa pagina con i prezzi per l’Italia non appena saranno disponibili.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 14/12/2022