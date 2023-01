BMW M3 "next gen": sarà elettrica, ma senza rimpianti (video)

Quattro motori elettrici e prestazioni mozzafiato per non far rimpiangere il modello attuale, ma arriverà solo nel 2030. Ecco cosa sappiamo

BMW M, ARRIVA L’ELETTRICA La BMW M3 ha ridato vitalità al segmento delle berline ad alte prestazioni che, di fatto, era sguarnito di modelli di ultima generazione. Ma non è passato molto dal suo debutto (settembre 2020), che inizia a delinearsi quella che sarà la prossima generazione della supercar a tre volumi di Monaco e sarà un futuro elettrico. Attenzione, l’orizzonte temporale è dilatato nel tempo, voci di corridoio parlano del 2030, ma fino ad allora è prevedibile l’arrivo di un aggiornamento di metà carriera dell’auto, ma soprattutto il management e gli ingegneri bavaresi hanno già le idee chiare su cosa e come lavorare per arrivare al debutto con una macchina di successo. Parlando ai media durante un evento all'inizio del 2022, il CEO di BMW Motorsport Frank van Meel ha delineato le basi di ciò che la M3 dovrà essere. “L'obiettivo non è realizzare un'auto che non sia migliore di quella attuale; dovrà essere una M a tutti gli effetti”. La ricetta è semplice per van Meel e il suo team: continuare a evolvere una brand iconico come M. “Penso che l'obiettivo sia abbastanza chiaro; dobbiamo solo proseguire la storia di M3”.

Nuova BMW M3: allo studio un modello high performance 100% elettricoIL MULETTO INIZIA A GIRARE Quindi, Van Meel ha confermato che la M3 diventerà elettrica e che il gruppo di lavoro ha il suo bel da fare per mettere in strada la macchina. “Quindi la prossima M3, anche se sarà elettrica, dovrà essere migliore di quella attuale, e quella attuale è davvero una gran sportiva”, spiega. “Sarà vera sfida essere più performanti del modello attuale a benzina. Ma questo è il nostro target”. E per raggiungere questo obiettivo abbiamo deciso di utilizzare un sistema a quattro motori”, spiega ancora van Meel mostrando il prototipo elettrico M che BMW ha rivelato qualche mese fa, mostrando le immagini di una EV abilmente camuffata che si divertiva a lasciare chili di gomma sull’asfalto e che sappiamo avere mosso i primi passi nei test dinamici. Guardate il video per capire di cosa è capace.

UN POTENZIALE ELEVATSSIMO E van Meel ha anche delineato alcuni dei risultati che il sistema a quattro motori permetteranno di ottenere. “Le quattro unità elettriche danno molto potenziale alla macchina, sia su strada sia in pista, perché puoi recuperare tanta energia, arrivando fino alla frenata più energica, senza dover usare i freni convenzionali”. Ciò è particolarmente importante in pista dove la riserva di elettricità si esaurisce rapidamente, ma il sistema della M3 EV “può anche permettere di risparmiare energia in pista per poter aumentare l’autonomia quando si spinge forte”.

Nuova BMW M3: quattro motori elettrici pe non rimpiangere la super berlina odiernaSERVIRANNO BATTERIE PIÙ PERFORMANTI A tal fine, BMW sta lavorando alla tecnologia delle batterie di nuova generazione che soddisferà i requisiti di un'auto M elettrica e che è attualmente in fase di sviluppo presso il BMW Battery Cell Center of Excellence di Monaco, promettendo un'autonomia superiore del 30%, una riduzione del 30% dei tempi di ricarica e una produzione più accessibile e sostenibile. Queste celle cilindriche hanno un diametro di 46 millimetri, come le celle 4680 di Tesla, e sono la chiave per la prossima generazione di veicoli elettrici BMW. Ma al quartier generale di Monaco stanno lavorando sulle batterie allo stato solido. Insomma, la strada è ormai aperta e BMW ha in mente un obiettivo preciso: una M elettrica non può essere peggiore di quella precedente. Appuntamento al 2030, o giù di lì…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/01/2023