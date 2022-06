BMW M3 Competition Touring: la prima station supersportiva dell'Elica

Doppio rene XXL, motore 6 cilindri in linea e 510 CV di potenza. Per i suoi 50 anni la divisione M ci regala una super-station tutta pepe

La divisione M di BMW festeggia il suo 50° anniversario con la presentazione di nuova BMW M3 Competition Touring. La super-station tedesca scenderà ufficialmente in pista al prossimo Goodwood Festival of Speed, in programma dal 23 al 26 giugno 2022. Gli ordini invece verranno aperti da settembre, con l'inizio della produzione attesa per novembre 2022. BMW M3 Competition Touring sarà prodotta insieme alla tre volumi BMW M3 (qui il nostro primo contatto) presso lo stabilimento di Monaco di Baviera.

LOOK GRAFFIANTE

BMW M3 Touring colpisce per le dimensioni generose, che consentono di far convivere al meglio lo spirito grintoso e dinamico da sportiva con la praticità offerta dalle ampie volumetrie interne. Le linee di M3 Touring - pulite e dalle forme atletiche - ruotano intorno al voluminoso doppio rene frontale. La tedesca spicca anche per i dettagli specifici tipici della divisione M: le grandi prese d'aria laterali, i passaruota scolpiti e le minigonne laterali prominenti che, insieme alle parti di fissaggio per la grembialatura - nella parte inferiore - formano una fascia nero lucido attorno a tutta l’auto. All’appello non mancano poi le fenditure vicino ai passaruota e i terminali di scarico sdoppiati integrati all’interno del diffusore posteriore. Infine - su richiesta - il tetto può essere rifinito nello stesso colore della carrozzeria, con il pacchetto speciale M Carbon presente nella la lista gli optional.

BMW M3 Competition Touring: 3/4 frontale

NEL SOLCO DELLA TRADIZIONE

Il 3 litri sei cilindri in linea con tecnologia M TwinPower Turbo, pensato appositamente per i modelli Competition della gamma BMW M3/M4, sviluppa una potenza massima di 510 CV e una coppia di 650 Nm. I sistemi di raffreddamento e di alimentazione di questo motore sono progettati per gestire forze dinamiche longitudinali e laterali estremamente elevate, mentre il sistema di scarico specifico M genera una colonna sonora estremamente coinvolgente. Abbinato allo ''straight-six'' il cambio M Steptronic a otto rapporti con Drivelogic, che offre tre programmi di cambio marcia e può essere azionato utilizzando le leve al volante. La potenza viene scaricata su tutte e quattro le ruote dalla trazione integrale M xDrive, che si unisce al differenziale Active M sull'asse posteriore. Lo scatto da 0 a 100 km/h si brucia in 3,6 secondi e lo 0-200 km/h si copre in 12,9 secondi. Scegliendo il pacchetto M Driver la velocità massima viene incrementata, passando da 250 km/h a 280 km/h. L'elevata rigidità torsionale della struttura della carrozzeria e dei supporti del telaio conferisce all'auto ancora maggiore agilità e precisione. Inoltre, le sospensioni adattive M con ammortizzatori a controllo elettronico e lo sterzo M Servotronic con rapporto variabile sono di serie su nuova BMW M3 Touring.

VEDI ANCHE

BMW M3 Competition Touring: 3/4 posteriore

SEMPRE CONNESSI

Il BMW Curved Display - montato di serie sulla BMW M3 Touring - traghetta gli interni della station tedesca in una nuova realtà: interattiva e iperconnessa (qui l'approfondimento sulle novità di nuova BMW Serie 3). Il nuovo sistema d’infotainment si compone di due schermi appaiati da 12,3 e 14,9 pollici. È posizionato dietro un'unica superficie di vetro angolata verso il conducente. Su nuova BMW M3 Touring sono di serie i sedili in pelle Merino M Sport regolabili elettricamente con funzione memoria e riscaldamento. I sedili avvolgenti M Carbon opzionali per guidatore e passeggero anteriore offrono invece una simbiosi perfetta fra sportività, artigianalità e design.

BMW M3 Competition Touring: interni

SPORTIVA & PRATICA

Il vano posteriore ha una capacità di carico minima di 500 litri, estendibile a 1.510 litri, a seconda delle esigenze. L’azionamento automatico del portellone e il lunotto posteriore apribile separatamente sono entrambi di serie. Il comfort è garantito poi dal climatizzatore automatico a tre zone, dal BMW Live Cockpit Plus che include il sistema di navigazione BMW Maps. I clienti possono inoltre beneficiare di un'ampia selezione di sistemi di guida e parcheggio automatizzati. Frenata automatica d’emergenza, riconoscimento segnali stradali, avviso di deviazione dalla corsia e controllo della distanza dal parcheggio sono standard. Tra gli optional disponibili ci sono invece: il Driving Assistant Professional con Steering e Lane Control Assistant, l’Active Cruise Control con funzione Stop&Go, l’Active Navigation, oltre al Parking Assistant con Reversing Assistant. Maggiori informazioni su listino e prezzi di BMW M3 Competition Touring verranno comunicati nelle prossime settimane.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 22/06/2022