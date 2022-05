BMW Serie 3, tempo di ritocchi per berlina e station wagon

Arriverà a luglio il restyling della best seller di Monaco di Baviera. Come cambia fuori, le motorizzazioni e il debutto del nuovo maxi-schermo curvo

Si prepara al debutto il restyling di BMW Serie 3, l’inossidabile media tedesca giunta ormai alla settima generazione (la primissima ha debuttato a maggio del 1975), che porta in dote qualche novità all’esterno, un abitacolo rinnovato e aggiornamenti tecnologici che riguardano infotainment e sistemi di bordo. Al momento le motorizzazioni rimangono quelle attualmente a listino; il modello puramente elettrico è previsto con l’ottava generazione, che dovrebbe arrivare nel 2025.

Nuova BMW Serie 3 2022: il restyling per berlina e station wagon

I principali cambiamenti all’esterno riguardano soprattutto il frontale, reso ancor più sportivo e dinamico dal nuovo paraurti anteriore, accompagnato da gruppi ottici più sottili e puliti (privi del “baffo” che si insinuava dal paraurti) e dalla griglia a doppio rene dal disegno leggermente diverso, con inedite doppie barre verticali. La firma luminosa delle luci a LED - di serie - disegna due L rovesciate. Su richiesta le luci adattive, che si riconoscono per i dettagli blu all’interno del fanale. Nuovo anche il paraurti posteriore, reso ancor più sportiveggiante dagli scarichi di larghezza maggiorata (90 o 100 mm a seconda della motorizzazione).

Nuova BMW Serie 3 2022: il nuovo frontale

PIÙ SPORTIVITÀ PER TUTTE Per sottolineare ancor di più la sportività della sua media, BMW ha reso di serie per tutti i modelli il pacchetto estetico M Shadowline, oltre ai cerchi in lega da 17 pollici. Il pacchetto estetico M Sport si caratterizza per la griglia anteriore con motivo a nido d’ape, paraurti anteriori e posteriori specifici, e cerchi in lega da 18 pollici. I modelli M avranno invece - su richiesta - cerchi da 19'' e scarichi di forma trapezoidale, oltre a numero dettagli esterni in color nero lucido, comprese le calotte degli specchietti retrovisori. Al debutto in nuovo pacchetto M Sport Pro, disponibile per le versioni M Sport e M, e che ai tanti dettagli in nero lucido aggiunge componenti sportive specifiche come le pinze dei freni di colore rosso.

Nuova BMW Serie 3 2022: visuale posteriore della station wagon

COLORI Per quanto riguarda le colorazioni della carrozzeria, per nuova BMW Serie 3 si potrà scegliere il nuovo Skyscraper Grey metallizzato, il M Brooklyn Grey metallizato (nel pacchetto M Sport), oltre al Frozen Pure Grey e il Frozen Tanzanite Blue, che si aggiungono agli oltre 150 colori della serie BMW Individual.

DIMENSIONI Pressoché invariate le dimensioni: con i suoi 4.713 mm è più lunga di 4 mm rispetto al modello attuale. Invariate larghezza e altezza, mentre il passo si allunga di 1 mm.

Nuova BMW Serie 3 2022: il nuovo schermo curvo che integra cruscotto e infotainment

Molto più consistenti gli aggiornamenti in abitacolo, a cominciare dalla strumentazione e dallo schermo dell’infotainment, sostituiti da un unico schermo curvo che integra il cruscotto da 12,3 pollici e il display centrale da 14,9”. Una soluzione che rende l’auto più moderna, in linea con gli ultimi modelli di Monaco di Baviera, e che ha permesso di ridurre sensibilmente il numero di pulsanti e tasti fisici a favore di comandi touch e ad attivazione vocale.

Nuova BMW Serie 3 2022: i nuovi comandi nella console centrale

CRESCE LA DOTAZIONE Nuovo lo stile anche per il selettore delle marce del cambio Steptronic a otto rapporti (di serie su tutta la gamma), posizionato sul tunnel centrale insieme al tasto di accensione del motore, il controller iDrive e i comandi per la selezione delle modalità di guida. Di serie per tutti i modelli il navigatore, il climatizzatore a tre zone e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

BMW OS 8 La nuova Serie 3 non poteva certo rimanere indietro dal punto di vista tecnologico, che porta in dote l’ultima generazione del sistema operativo BMW OS, migliorata nella potenza di calcolo, nelle funzionalità connesse (5G) e nell’interfaccia con il conducente, gestita dal nuovo schermo curvo e dall’assistente vocale.

Nuova BMW Serie 3 2022: visuale laterale della berlina

Anche per il nuovo modello BMW conferma la grande varietà di motorizzazioni disponibili, sia per la berlina tre volumi che per la station wagon Touring. Le versioni diesel e sei cilindri sono mild-hybrid 48V.

318i - 4 cilindri in linea, 156 CV, 250 Nm (7,2 litri/100 km, 162 g/km CO2)

- 4 cilindri in linea, 156 CV, 250 Nm (7,2 litri/100 km, 162 g/km CO2) 320i - 4 cilindri in linea, 184 CV, 300 Nm (7,2 litri/100 km, 162 g/km CO2)

- 4 cilindri in linea, 184 CV, 300 Nm (7,2 litri/100 km, 162 g/km CO2) 320i xDrive - 4 cilindri in linea, trazione integrale, 184 CV / 300 Nm (7,6 litri/100 km, 171 g/km CO2)

- 4 cilindri in linea, trazione integrale, 184 CV / 300 Nm (7,6 litri/100 km, 171 g/km CO2) 330i - 4 cilindri in linea, 245 CV, 400 Nm (7,3 litri/100 km, 166 g/km CO2)

- 4 cilindri in linea, 245 CV, 400 Nm (7,3 litri/100 km, 166 g/km CO2) 330i xDrive - 4 cilindri in linea, trazione integrale, 245 CV, 400 Nm (7,8 litri/100 km, 176 g/km CO2)

- 4 cilindri in linea, trazione integrale, 245 CV, 400 Nm (7,8 litri/100 km, 176 g/km CO2) M340i xDrive - 6 cilindri in linea, trazione integrale, 374 CV, 500 Nm (8,5 litri/100 km, 192 g/km CO2)

- 6 cilindri in linea, trazione integrale, 374 CV, 500 Nm (8,5 litri/100 km, 192 g/km CO2) 320e - PHEV 4 cilindri in linea, 204 CV, 350 Nm (54 km di autonomia in EV, 1,8 litri/100 km, 40 g/km CO2)

- PHEV 4 cilindri in linea, 204 CV, 350 Nm (54 km di autonomia in EV, 1,8 litri/100 km, 40 g/km CO2) 330e - PHEV 4 cilindri in linea, 292 CV, 420 Nm (54 km di autonomia in EV, 1,8 litri/100 km, 40 g/km CO2)

- PHEV 4 cilindri in linea, 292 CV, 420 Nm (54 km di autonomia in EV, 1,8 litri/100 km, 40 g/km CO2) 330e xDrive - PHEV 4 cilindri in linea, 292 CV, 420 Nm (52 km di autonomia in EV, 2 litri/100 km, 45 g/km CO2)

- PHEV 4 cilindri in linea, 292 CV, 420 Nm (52 km di autonomia in EV, 2 litri/100 km, 45 g/km CO2) 318d - 4 cilindri in linea, 150 CV, 320 Nm (5,5 litri/100 km, 145 g/km CO2)

- 4 cilindri in linea, 150 CV, 320 Nm (5,5 litri/100 km, 145 g/km CO2) 320d - 4 cilindri in linea, 190 CV, 400 Nm (5,5 litri/100 km, 144 g/km CO2)

- 4 cilindri in linea, 190 CV, 400 Nm (5,5 litri/100 km, 144 g/km CO2) 320d xDrive - 4 cilindri in linea, trazione integrale, 190 CV, 400 Nm (5,8 litri/100 km, 153 g/km CO2)

- 4 cilindri in linea, trazione integrale, 190 CV, 400 Nm (5,8 litri/100 km, 153 g/km CO2) 330d - 6 cilindri in linea, 286 CV, 650 Nm (5,8 litri/100 km, 152 g/km CO2)

- 6 cilindri in linea, 286 CV, 650 Nm (5,8 litri/100 km, 152 g/km CO2) 330d xDrive - 6 cilindri in linea, 286 CV, 650 Nm (6 litri/100 km, 158 g/km CO2)

- 6 cilindri in linea, 286 CV, 650 Nm (6 litri/100 km, 158 g/km CO2) M340d xDrive - 6 cilindri in linea, trazione integrale, 340 CV, 700 Nm (6,4 litri/100 km, 168 g/km CO2)

Di serie per tutte il cambio Steptronic a otto rapporti. Su richiesta si può avere lo Steptronic Sport con cambiate più rapide e funzione Launch Control. Di serie per tutti i modelli la frenata automatica d’emergenza (con rilevamento di pedoni e ciclisti), il cruise control e l’assistente al mantenimento di corsia. Optional i sistemi per la guida assistita di livello 2, che prevedono il cruise control con funzione Stop&Go, mantenimento attivo nella corsia di marcia e rilevamento dei semafori.

Nuova BMW Serie 3 2022: visuale frontale della station wagon

In attesa del listino ufficiale di BMW Italia, sappiamo che BMW Serie 3 berlina attaccherà il listino in Germania a 43.900 euro, mentre la versione station wagon Touring partirà da 45.000 euro. Il debutto del nuovo modello sul mercato europeo è previsto per luglio.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 18/05/2022