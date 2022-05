BMW X6, nuove foto spia del restyling dal Nurburgring

Atteso per il 2023, il restyling di metà carriera del SUV sportivo di Monaco: ecco come cambia nelle foto spia del prototipo

Dopo quelli invernali sulla neve, continuano i test per il restyling di BMW X6, atteso per il prossimo anno. Uscito nel 2019, il SUV sportivo tedesco si presenterà nelle concessionarie con qualche piccola novità che riguarda principalmente il muso e il posteriore, lasciando pressoché invariato il resto dell’auto (almeno all’esterno).

BBMW X6 2023, il restyling della SUV coupé bavarese: visuale frontale

PIÙ CAMUFFATO Con l’avvicinarsi del giorno del debutto, di solito le camuffature tendono a ridursi e lasciar scoperte più parti del corpo vettura. Non è il caso della nuova BMW X6, che invece arriva al Nurburgring coperta da cima a fondo, anche nella zona del diffusore posteriore. Davanti, il SUV sportivo porterà in dote nuovi gruppi ottici più affusolati degli attuali, mentre la griglia non sembra essere cresciuta più di tanto (un trend che le ultime BMW hanno abbracciato con fin troppo entusiasmo); leggermente diverso anche lo stile del paraurti.

BMW X6 2023, il restyling della SUV coupé bavarese: visuale laterale

IL RESTO? IDENTICO Meno evidenti le modifiche ai gruppi ottici posteriori, dove la forma esterna non sembra poi così differente dagli attuali, ma dove possiamo aspettarci però una grafica rinnovata delle luci. Invariata la posizione degli specchietti, che in questa versione sono del modello sportivo M, così come gli spoiler sul lunotto e alla fine della coda.

BMW X6 2023, il restyling della SUV coupé bavarese: visuale di 3/4 posteriore

E DENTRO? Ancora incerte le novità che debutteranno in abitacolo: se possiamo aspettarci nuovi materiali e rivestimenti per plancia e sedili, così come il debutto dell’ultima versione del sistema operativo BMW OS 8 delle automobili di Monaco di Baviera, si vocifera di uno snellimento della console centrale (con l’addio alla leva del cambio automatico attuale in favore di quella, più discreta, vista su iX), del debutto di uno schermo curvo per infotainment e strumentazione digitale. Non sono previste, invece, nuove motorizzazioni.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 16/05/2022