Nuova BMW X6: il SUV sportivo dell'elica si rimette in forma

RITOCCHINO IN BEAUTY FARM Aria di novità per BMW X6, che nel 2023 porterà in dote un leggero restyling, perfetto a svecchiarne un po’ il look. Queste foto spia – scattate in Scandinavia durante i collaudi invernali – rivelano alcuni piccoli aggiornamenti al design complessivo, sufficienti a mantenere attuale lo stile fino alla fine del ciclo di vita del SUV/Coupé della Casa tedesca, previsto nel 2026. La X6 Sports Activity Coupé avrà una griglia del doppio rene leggermente più ampia, abbinata a fari più dal profilo leggermente diverso. Anche le prese d'aria nella parte anteriore sono state ridisegnate per un look più aggressivo. Nella zona posteriore, il prototipo non rivela particolari aggiornamenti, ma è possibile che i designer tedeschi mettano mano al paraurti e ai fanali posteriori per cambiarne un po’ il design.

Nuova BMW X6: il SUV sportivo ai collaudi invernaliCAMBIA PIÙ DENTRO CHE FUORI La maggior parte delle modifiche dovrebbe avvenire all'interno dell'auto. Le voci indicano che debutterà un ampio display curvo, simile alle BMW i4 e iX. Inoltre, la X6 nuova, probabilmente, perderà l'elegante leva del cambio automatico di oggi, a favore del selettore minimalista visto sulla BMW iX, e che sarà adottato anche da altri futuri modelli come XM, i4, l'imminente X5, Serie 7, Serie 2 e X1. Ma le novità non si fermeranno allo stile poiché faranno la loro comparsa nuove tecnologie e opzioni, come il sistema di controllo della qualità dell’aria Ambient Air, i cristalli laminati fonoassorbenti e, naturalmente, la griglia del rene illuminata con luci a LED.

Nuova BMW X6: nuovo look, nuovi interni, infotainment evoluto e motori ibridiSISTEMA INFOTELEMATICO TUTTO NUOVO La X6 presenterà anche il nuovissimo infotainment BMW presentato in anteprima sulla iX. L'iconica rotella iDrive resterà al suo posto e sarà il terminale “analogico” per dialogare con il sistema operativo, insieme al touchscreen centrale. In termini di gamma motori, è probabile una variazione delle attuali unità a quattro e sei cilindri, con un ampliamento dell’offerta elettrificata, ma oggi non si sa di più. Con un programma di produzione fissato per la primavera del 2023, è presumibile che la casa tedesca sveli la nuova X6 alla fine di quest'anno o all'inizio del prossimo.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 24/02/2022