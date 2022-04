La BMW i4 danza fra le curve. In video il drifting che lascia a bocca aperta

COME DIVERTIRSI CON UN’ELETTRICA La reputazione di BMW di essere un costruttore d’automobili, diciamo così, divertenti da guidare è un dato di fatto. Gli specialisti del reparto M (Motorsport) sfornano ogni anno un modello focalizzato su prestazioni e piacere di guida. Prendete la M4, ad esempio, una macchina magica progettata per stampare un bel sorriso a 32 denti sulla faccia di chi sta al volante. Ma, mentre ci avviciniamo al passaggio definitivo verso l’elettrificazione, molti appassionati non sono così elettrizzati dalle auto a batteria. Tuttavia, a giudicare da questo video avvincente, il futuro della BMW sembra essere in buone mani per quanto riguarda i veicoli a zero emissioni. Rinomata per essere una delle strade più pericolose del mondo, quella che porta fino al passo di montagna di Tianmen, in Cina, ha già fatto da sfondo alle gesta di una leggenda dei traversi – qui la nostra giornata alla scuola di Nicola Tesini - ovvero quel Ken Block, che con le macchine ci gioca come un ragazzino fa con la Playstation. Ebbene, se la strada in questione può creare poche difficoltà a un funambolo come lui, al contrario, sarebbe una vera roulette russa per uno meno esperto anche se altrettanto coraggioso. Ed ecco che le 99 curve del serpentone d’asfalto a bordo di una BMW i4 100% elettrica diventano una sfida da non sottovalutare, ma guardiamo il filmato e poi torniamo a discuterne.

VEDI ANCHE

UNA SFIDA AVVINCENTE Calmo e raccolto per quanto può essere, il pilota prende un respiro profondo prima di scatenare i 340 cavalli a sua disposizione. Nonostante sia la variante entry-level, l'eDrive40 a trazione posteriore sembra volare su per il pericoloso tratto di montagna, accompagnata solo dal lamento delle gomme torturate dalla strada. Nonostante l’ago della bilancia faccia mettere a referto oltre 2.000 kg di peso, la BMW a elettroni avanza lungo l'infido ciglio della strada con equilibrio e vigore, lasciando scivolare con grazia la sua coda da un angolo all'altro. Il pilota, esempio di concentrazione e talento, appare imperturbabile affrontando questa prova, apparentemente stressante. E lui potrà essere talentuoso, ma anche l'agilità fra le curve della BMW è da lodare.

Drifting BMW i4 eDrive40: il video della scalata al Passo Tianmen in Cina VIGORE E AGILITÀ SORPRENDENTI E pensate, questa non è nemmeno la versione M50, più orientata alle performance, eppure è piena di dinamismo ed energia in curva. Il baricentro così basso, grazie alle batterie sotto il pianale, entra sicuramente in gioco per regalare stabilità ed equilibrio all’auto. Infatti, si vede come danza fra curve strette e tornanti, abilmente gestita dal bravo pilota, che non si lascia sfuggire numeri d’alta scuola. Un video ad alto tasso di adrenalina, che fa venire voglia di mettersi in gioco e motore elettrico o termico, il drifting fatto bene ci fa tornare tutti bambini!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/04/2022