Nuova BMW M4 CSL scalmanata al 'Ring. Un video prima del reveal

Tre letterine magiche, una formula che suonerà fredda e metallica soltanto a chi non abbia mai assaporato il caldo gusto di guidare una creatura di BMW M. Cioè un reparto che quest'anno compie mezzo secolo di vita e che per l'occasione ci cucina la propria specialità. Sigla CSL pronta a imprimersi a fuoco su M4 Coupé, il reveal il 20 maggio al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este. di nuova M4 CSL, non abbiamo ancora alcuna cifra esatta. Se non un'informazione chiave: è la ''M'' più veloce mai transitata dal Nürburgring. Ce lo confessa il suo collaudatore capo, Mr Jörg Weidiger, in un'emozionante video-anteprima.

WARM UP LAP Non si fa ancora riferimento a numeri, sta di fatto che M4 CSL è pronta. Giusto gli ultimi ritocchi ai software. In attesa di conoscere la scheda tecnica, prendiamo nota di qualche particolare evocativo, già peraltro conosciuto grazie a foto spia di un anno fa. Tipo lo spoiler posteriore fisso (omaggio alla mitica M3 CSL serie E46), i quattro terminali di scarico, lo splitter anteriore sovradimensionato, i freni in carbonio-ceramica. Più un set di pneumatici Michelin Sport Cup2R dalla mescola specifica. All'interno, mentre è alla guida Weidiger siede su un sedile in carbonio e sfiora paddle al volante di colore rosso, mentre alle sue spalle il vano di seconda fila sembra spogliato per alleggerire il più possibile le masse. D'altra parte, CSL sta per Coupé Sport Leichtbau, coupé sportiva costruzione leggera. Minor peso e - questo è certo - maggiore potenza. Cioè maggiore dei 510 cv di M4 Competition. Appuntamento al 20 maggio.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/05/2022