Nuova BMW M3 Touring: il dietro le quinte svela i segreti del suo arrivo (video)

PROGETTO AMBIZIOSO E INNOVATIVO La divisione sportiva M di BMW ha in serbo una bella sorpresa per i suoi estimatori. Per carità, niente di segreto poiché stiamo parlando della nuova Serie 3 M Touring. Infatti, sappiamo che arriverà, ma l’aria è frizzante poiché manca sempre meno tempo per il ritorno di un modello decisamente originale, che fonde high performance con la praticità di una carrozzeria wagon. Ebbene, qualche settimana fa è stato pubblicato sul canale YouTube della Casa un video che ci racconta un po’ la storia dell’azienda e i retroscena di come BMW ha dato il benestare per il ritorno di questo modello. Nelle immagini compare il concept della nuova M3 con carrozzeria famigliare, e non come accadde ventumo anni fa con la M3 Touring E46, che fu accantonata poiché ritenuta una sfida tecnica troppo costosa da portare sul mercato. Ma le piattaforme costruttive modulari che definiscono le auto di oggi, permettono di superare più facilmente tali sfide. Tuttavia, portare alla produzione la station wagon dell'iconica M3 è stato un lavoro altrettanto impegnativo, che il nuovo video qui sotto inizia a spiegare.

L’IDEA È NATA NEL 2019 Come il secondo di una serie di brevi filmati che raccontano la nascita della wagon M3, BMW dichiara fra le righe che una sua presentazione si sta avvicinando rapidamente. Christian Karg, “responsabile di tutti i concept” della gamma M e di tutte le edizioni speciali griffate Motorsport, spiega che l'idea di perseguire un concetto M3 Touring è nata in Svezia nell'inverno del 2019, quando erano ancora in corso i test della serie G80 e G82. I collaudatori si sono resi conto subito che M3 e M4 erano modelli troppo ben riusciti per non essere ulteriormente sfruttati, e così è nata l'idea della wagon super sportiva. Tuttavia, la sfida più grande è stata quella di generare entusiasmo all'interno dell'azienda, o almeno così sembrava nelle fasi iniziali. A quanto pare, la direzione di BMW M e i manager di BMW stessa avevano bisogno di pochi stimoli per convincersi che questa auto fosse un’ottima idea. Ma per avere un riscontro così positivo, per certi versi inaspettato, un team di ingegneri ha dovuto lavorare d’astuzia e prima “impossessarsi” di un prototipo e spogliarlo. Stessa cosa hanno fatto con una Serie 3 G21 (station wagon). Dopo tantissime ore di lavoro di sviluppo in gran segreto, è stata creata un'auto non marciante da presentare ai vertici, i quali (per fortuna) hanno convenuto che questo modello doveva, semplicemente, essere prodotto.

Nuova BMW M3 Touring: i collaudi proseguono in pistaUNA M STATION WAGON: MISCELA ESPLOSIVA! Il montaggio degli assali a carreggiata più larga della G80 sulla G21 è stata una vera sfida e, sebbene la parte anteriore dell'auto sarebbe stata relativamente facile da sostituire, si sarebbero presentate altre problematiche. Hubert Weichselbaumer è responsabile della costruzione di tutti i veicoli di prova e dei prototipi, e dopo che Karg ha spiegato che voleva una show car da mostrare ai manager, è iniziato il lavoro per sostituire le parti della G80 con la G21. Il montante C è stato particolarmente difficile da creare, così come il paraurti posteriore. Ma alla fine, il telaio e la carrozzeria sono stati modificati per far sembrare che appartenessero a un'auto M completa. Dopo che l'auto è stata finalmente completa e pronta per la presentazione, gli sforzi di tutti coloro che sono stati coinvolti in questo ambizioso progetto sono stati premiati con il consenso che cercavano. Il nome in codice interno dell'auto - Bielefeld - potrebbe finalmente essere cambiato in G81, a significare che era stato deliberato per trasformarsi da prototipo a nuovo modello M prodotto in serie. Tuttavia, una M3 Touring G81 non può semplicemente assomigliare a un’auto della nobile famiglia Motorsport di BMW. Deve comportarsi su strada esattamente come una M, quindi aspettiamo con ansia il prossimo video, che ci mostrerà il processo di sviluppo della dinamica. Stay tuned!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/03/2022