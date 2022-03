BMW M3 Touring, wagon in fabula. Cercala nel video teaser...

Associare il mondo auto al regno animale non è idea poi tanto originale. A meno che il regista del documentario non sia BMW M. E i protagonisti, un branco di M3 e M4 affamate: allora sì, vale la pena prendersi qualche minuto e assistere alle immagini, mentre la voce fuori campo e musica drammatica amplificano il clima ipnotico. Dalla divisione Motorport dell'Elica, ecco un assaggio di nuova BMW M3 Touring. Non è l'attrice principale della clip, compare solo in un cameo. Impazienti di sapere in quale scena? È poco prima del finale, ma il consiglio è di guardare il video per intero: merita.

VEDI ANCHE

COMPETITION WAGON Sull'attesissima M3 Touring, dallo spot non si raccoglie alcuna informazione tecnica. Tranne che l'ultima edizione in salsa M basata su BMW Serie 3 combina le abilità apprese da altri veicoli M ''come mai visto prima''. In ogni caso, potremo imparare tutto quello che c'è da sapere su M3 station wagon in breve tempo: fonti anonime avrebbero spifferato a BMW Blog come il debutto sia previsto a inizio estate 2022. I precedenti report suggeriscono inoltre che l'auto - insieme al restyling di Serie 3 e 4 - adotterà il nuovo fantasioso sistema di infotainment in stile BMW i4. Infine, che M3 Touring esisterà solo in formato Competition, cioè con trazione integrale xDrive e cambio automatico Steptronic a 8 rapporti. Ah, e il 6 cilindri in linea in configurazione 510 CV, ovviamente. Alle prossime rivelazioni.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/03/2022