UNA M TOURING Solo un paio di settimane fa vi abbiamo mostrato le nuove M3 e M4 in pista al Nurburgring durante i collaudi. Oggi la notizia è di una possibile versione Touring - si legge station wagon - della M3.

QUANDO ARRIVA Secondo indiscrezioni, la sportiva wagon sarebbe attesa dopo il 2023. Sarebbe logico aspettarsi una M3 Touring del tutto simile alla sorella berlina: massiccia griglia anteriore, paraurti sportivi e gli immancabili quattro scarichi al posteriore. Finalmente un'avversaria per Audi RS 4 Avant e Mercedes C63 AMG Wagon?

IL MOTORE Ereditando il motore delle prossime M3 e M4, la Touring avrebbe qualcosa come 480 CV - i dati ufficiali saranno confermati nella presentazione di settembre - che diventerebbero oltre 500 con la versione Competition. Cambio manuale a 6 rapporti per la versione standard, automatico a 8 rapporti per la più performante, mentre la trazione sarà posteriore o integrale. Nulla di più è noto, certo è che l'ingresso di una M3 Touring ripopolerebbe il segmento delle super wagon. Restate connessi per le prossime news.