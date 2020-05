OMAGGIO A venticinque anni esatti dalla presentazione ufficiale di Audi RS 2 Avant, Ingolstadt decide di omaggiare un modello iconico con l’introduzione a listino dell'edizioni celebrative 25 Years. Disponibile su Audi RS 4 Avant, RS 5 Coupé, RS 5 Sportback, RS 6 Avant e RS 7 Sportback, questo esclusivo pacchetto sportivo esalta al meglio lo spirito corsaiolo e performante portato al debutto proprio dalla capostipite Audi RS 2 Avant. Quest’ultima nasceva nel 1995 per celebrare i successi del marchio nel Campionato Francese Turismo, con particolare riferimento al trionfo colto sul circuito ''Paul Armagnac'' di Nogaro, da cui deriva la speciale colorazione Blu Nogaro ripresa su tutte le RS 25 Years.

TRATTI DISTINTIVI Lo speciale allestimento Audi RS 25 Years prevede equipaggiamenti di serie che per tutti i modelli comprendono freni carboceramici, differenziale posteriore da corsa e scarichi sportivi. Il nuovo pacchetto prevede inoltre elementi estetici in nero lucido per le cornici dei finestrini, le calotte dei retrovisori laterali e per gli anelli Audi sulla griglia frontale. L’alluminio opaco caratterizza invece i blade verticali, gli inserti sottoporta, l’estrattore posteriore e lo splitter anteriore. RS 4 Avant, RS 5 Coupé e RS 5 Sportback 25 Years montano cerchi in lega da 20” in design Flag, con logo dedicato sul coprimozzo. Cerchi da 22” e con cinque razze a V invece quelli di RS 6 Avant e RS 7 Sportback. Gli interni si ispirano anch’essi all'iconica RS 2 Avant. In abitacolo dominano infatti le tinte scure con rivestimenti in Alcantara e cuciture a contrasto Blu Denim per i sedili. Su RS 4 Avant, RS 5 Coupé e RS 5 Sportback 25 Years i sedili stessi si distinguono anche per impunture ricercate e per i materiali pregiati, quali la pelle Nappa riservata per fianchetti e poggiatesta. Le sedute sportive di RS 6 Avant e RS 7 Sportback 25 Years si differenziano invece per rivestimenti in pelle Valcona nera traforata.

PERFORMANCE A OGNI COSTO Oltre al pacchetto dynamic plus, RS 4 Avant, RS 5 Coupé e RS 5 Sportback 25 Years condividono lo stesso motore V6 2.9 TFSI da 450 CV e 600 Nm di coppia, abbinato al cambio automatico Tiptronic 8 rapporti e alla trazione integrale permanente Quattro con differenziale centrale autobloccante. L’assetto sportivo RS plus dispone inoltre del Dynamic Ride Control, per la compensazione di rollio e beccheggio. Le performance sono come sempre di rilievo, con una velocità massima dichiarata di 280 km/h. Audi RS 6 Avant e RS 7 Sportback 25 Years montano invece un V8 4.0 TFSI biturbo mild hybrid da 600 CV e 800 Nm di coppia, che permette alle due sportive di coprire lo 0-100 km/h in 3,6 secondi e raggiungere una velocità massima di 305 km/h. Audi RS 4 Avant 25 Years è proposta a un prezzo di 129.000 euro, RS 5 Coupé e RS 5 Sportback sono entrambe offerte a 134.000 euro, mentre RS 6 Avant e RS 7 Sportback 25 Years valgono rispettivamente 170.000 euro e 182.000 euro.