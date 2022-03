Nuova BMW M3 Touring come non l'avete ancora vista. Video

In una nuova clip ufficiale, BMW M svela la sezione posteriore dell'M3 da famiglia, in arrivo entro fine anno. Ecco quale design

Spoglierello lento, piacere più intenso. Ora a concedersi alle telecamere, di nuova BMW M3 Touring, è il ''lato B''. La parte posteriore non mascherata dell'inedita variante station wagon di BMW M3, al debutto definitivo entro fine 2022, viene rivelata in un nuovo video teaser ufficiale. Se vuoi arrivare al dunque, ''skippa'' fino al minuto 5:10 circa...

SCONTRO TRA TITANI Come noto, la generazione G20 di BMW M3 sarà la prima a essere disponibile di serie anche in carrozzeria Touring, candidandosi come concorrente diretta di Mercedes-AMG C 63 SW e Audi RS 4 Avant. Dal video ufficiale, si notano il sistema di scarico a quattro uscite visto anche sulla berlina, un diffusore aggressivo, un nuovo spoiler posteriore e un set di cerchi in lega a ''fiocco di neve''.

BERLINA DOCET Come invece abbiamo visto già in precedenti scatti spia, nuova BMW M3 Touring presenterà la stessa griglia a doppio rene verticale utilizzata - con effetto controverso - sulle nuove M3 e M4. Ci sarà anche la stessa gamma di spunti stilistici aggressivi che si trovano sulla nuova M3, tra cui un profondo splitter anteriore, passaruota svasati e minigonne laterali più larghe.

COMPETITION ONLY BMW ha recentemente confermato che anche nuova M3 Touring sarà alimentata da un motore a benzina a sei cilindri biturbo da 3,0 litri. Probabile che vedremo solo la versione Competition, con potenza di 510 cv, cambio automatico con convertitore di coppia a otto velocità e trazione integrale. Per far fronte alla potenza, la Touring sarà caratterizzata da un enorme set di dischi freno forati e ventilati, impugnati da robuste pinze a sei pistoncini. Come tutte le BMW ad alte prestazioni, i cerchi saranno avvolti da pneumatici Michelin Pilot Sport 4S. Alla prossima puntata.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/03/2022