BMW G 310 RR: è tempo di supersportiva da 300 cc

Tra le novità chiacchierate per il 2023 – vedarsi R 1300 GS – il suo nome non figurava, ma G 310 RR non suona certo come una novità. È da tempo, infatti, che si parla della BMW sportiva da 300 cc, ma ora le chiacchiere si tramutano in fatti: a quanto pare la versione carenata della G 310 R è quasi pronta per uscire allo scoperto. Per davvero, guardate il video.

DALL'INDIA La notizia arriva dall'India, dove BMW ha pubblicato il video su Twitter. La RR da 300 cc, così come già accade per la naked G 310 R e l'enduro stradale G 310 GS, sarebbe prodotta in partnership con l'azienda indiana TVS Motor Company, che già realizza con proprio marchio la Apache RR 310. La sportiva carenata BMW, quindi, non dovrebbe nascondere particolari sorprese: ci si aspetta che il monocilindrico da 313 cc raffreddato a liquido, abbinato al cambio a 6 marce, sia capace di 34 CV a 9.250 giri/min e 28 Nm di coppia massima a 7.500 giri/min. Potrebbero arrivare modalità di guida, acceleratore ride-by-wire e anche una frizione assistita con antisaltellamento. Il 15 luglio sarà svelata e in quella data sapremo se la 300 sportiva BMW è destinata ai soli mercati asiatici o se arriverà anche in Europa.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/06/2022