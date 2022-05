BMW: nuovi modelli in arrivo nel 2023? Non solo la R 1300 GS...

Quante novità ha in serbo BMW? Si è parlato di aerodinamica adattiva sulle moto del futuro, anche di Roctane, nome recentemente registrato dalla Casa di Monaco, mentre è già tra noi la M RR 50 Years M, la speciale M 1000 RR del colore Sao Paulo Yellow che celebra i 50 anni della divisione M. Per il 2023, però, pare ci sia molto altro...

NUOVA GS La R 1300 GS è solo una delle novità BMW per il 2023. Alexander Wehr, CEO dell'Azienda, in un'intervista rilasciata a MCN ha parlato non solo della prossima generazione della maxi enduro, ma anche di una serie di novità in vista dei 100 anni. Wehr ha affermato: ''Potete aspettarvi una grande festa durante tutto l'anno. Certamente ci saranno nuove moto e ci saranno modelli dedicati al centenario''. Mentre è stato escluso un aggiornamento della gamma R nineT – vedasi Urban G/S provata dal sottoscritto lo scorso anno – nonostante l'enorme successo e le quasi 100.000 unità vendute, le luci sono tutte per la nuova generazione della GS, la R 1300 GS, avvistata nelle foto spia. Il CEO ha fatto intendere che sì, potremmo vedere il cruise control adattivo, perché la moto ''ha fatto davvero un bello step. Sono davvero convinto di quello che ho visto relativamente al prototipo, in termini di differenziazione, tecnologia e fattibilità''.

PREMIUM IN MINIATURA Wehr ha poi parlato di elettrico, prodotti premium non necessariamente di grande taglia. ''Per quanto riguarda le motociclette e gli scooter in particolare, la capacità non è necessariamente abbinata al premium. Credo che ogni 18-24 mesi avremo un'altra novità nella gamma elettrificata, alcuni concept interessanti e forse una moto completamente elettrica''.

Pubblicato da Michele Perrino, 30/05/2022