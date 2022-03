BMW R 1300 GS: ci siamo quasi? Ecco le prove, ma attenzione ai nomi...

IL TAPPETO ROSSO È QUASI PRONTO Non è certo un segreto che BMW sta mettendo a punto gli ultimi dettagli sulla nuova generazione della serie GS. Ve ne avevamo dato notizia a giugno scorso e se prima si trattava di capire quando sarebbe arrivata l’endurona di Monaco, adesso possiamo azzardare che i tempi sono maturi. Innanzitutto, però, un breve ripasso. Infatti, sappiamo che le prossime GS avranno una meccanica inedita, con il motore che crescerà di cilindrata da 1.254 a circa 1.300 cc (il valore esatto non è ancora dichiarato) per mantenere più o meno uguali potenza e coppia nonostante le restrizioni imposte dalle norme euro 5+ in arrivo nel 2024. Inoltre, le foto dei prototipi che vi abbiamo mostrato parlano chiaro: la moto avrà un design nuovo e saliranno in sella sistemi di assistenza alla guida super evoluti come il cruise control adattivo. Tantissime novità, quindi, per la bicilindrica tedesca e siamo sicuri che i suoi estimatori non vedranno l’ora di toccarla con mano.

Nuova BMW R 1300 GS: le foto spia di giugno 2021 mostrano i prototipi su stradaTRE NOMI CHE SCATENANO LA FANTASIA Detto ciò, veniamo alla notizia più interessante e cioè che il debutto della nuova R 1300 GS potrebbe essere davvero imminente. Infatti, all’interno di un modulo online sul sito BMW dedicato al servizio clienti e dove troviamo tutti i modelli degli ultimi anni, compaiono ben tre nomi nuovi e cioè R 1300 GS, R 1400 GS e M 1300 GS. Tutto ok per la prima, abbiamo detto che ormai non è un segreto, ma le alte due? Possibile l’arrivo di una GS ancora più grande? E la M 1300 GS che variante potrebbe essere?

Nuova BMW R 1300 GS: i nomi svelati sulla pagina internet confermano l'arrivoCIAO CIAO ADVENTURE? IMPROBABILE, MA… Aggiungiamo che se aprite il menù a tendina non compaiono le rispettive versioni “Adventure”, quelle col serbatoio da giro del mondo, protezioni aggiuntive e dettagli tecnici per avventurarsi dalla jungla urbana alla jungla vera e propria. Un’ipotesi è che la R 1400 GS potrebbe avere preso il posto della R 1300 GS Adventure, ma è prematuro azzardare una cosa del genere anche perché è tradizione per BMW attendere qualche tempo dall’arrivo della versione standard prima di svelare quella più ispirata all’avventura. E ci sembra improbabile che a Monaco abbiano deciso di eliminare il nome “Adventure”, praticamente un marchio di fabbrica per BMW. Insomma, un po’ di mistero c’è ancora ma i tasselli (è proprio il caso di dirlo…) si stanno sistemando e piano piano il quadro si fa più chiaro. Ma resta la curiosità di capire cosa ci aspetta. Tuttavia, la presenza di questi tre inediti modelli nel sito di servizio BMW ci offre lo spunto per dare credito a quanto sentito finora e cioè che la Casa bavarese si sta preparando al lancio, che potrebbe avvenire entro il prossimo autunno per far entrare le moto a listino come modelli 2023. Restate sul sito, che vi terremo aggiornati non appena arriveranno news!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/03/2022