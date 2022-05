La BMW M 1000 RR non è abbastanza? Arriva la M RR 50 Years M. Il prezzo

Prendete la S 1000 RR, una supersportiva capace di prestazioni incredibili – 207 CV e 111 Nm, tanto per capirsi – e pompatela ancora di più. Otterrete la M 1000 RR, la superbike quasi pronto-gara che lo scorso anno ho provato in pista a Vallelunga. BMW Motorrad, per celebrare il grande traguardo dei 50 anni della divisione M, ha deciso di rendere ancora più esclusiva e performante la M 1000 RR: ecco la M RR 50 Years M.

COM'È FATTA Distinguere a colpo d'occhio questa speciale M RR 50 Years M da qualunque altra versione della superbike tedesca è facile grazie alla colorazione Sao Paulo Yellow e allo storico emblema 50 Years BMW M. Ma questa M 1000 RR si fregia anche di numerosi accessori dedicati, come le parti fresate M, l'esclusivo pacchetto M Carbon con forcellone più leggero in alluminio anodizzato argento, il codice di sblocco per il GPS contagiri M, la catena M Endurance, il pacchetto passeggero e il coprisella per il passeggero. Il resto rimane fedele alla M 1000 RR che abbiamo conosciuto lo scorso anno: motore da 212 CV, elettronica affinata e telaio rivisto rispetto alla S 1000 RR dalla quale deriva, ma anche sospensioni Marzocchi, cerchi M Carbon, freni marchiati M... e grazie al kit M Competition il peso scende da 192 a 191,8 kg, che diventano 5 in meno rispetto alla S 1000 RR.

IL PREZZO Rispetto alla BMW M 1000 RR standard la versione M RR 50 Years M è già equipaggiata con tutto il pacchetto M, del valore di 4.700 Euro, pertanto dai 33.800 Euro della ''base'' qui si sale a un prezzo di 38.500 Euro.

