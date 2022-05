Michelin Road 6, il test delle nuove gomme sport-tourer su BMW R 1250 GS e RS

Dopo quattro anni di onorato servizio, gli pneumatici sport-touring Michelin Road 5 che avevo provato a Monteblanco fanno un passo indietro, lasciando alle nuove gomme da moto Michelin Road 6 il ruolo di top gamma per l'impiego sport-touring. Le ho provate sulle sponde del Lago d'Iseo in sella a una BMW R 1250 GS e alla sua cugina più sportiva BMW R 1250 RS Sport: ecco com'è andata.

Michelin Road 6 sulle moto a disposizione per la prova

Si dice che la prima impressione sia quella che conta e, quando si parla di pneumatici, il vecchio adagio è particolarmente vero. Inizio il test delle nuove Michelin Road 6 in sella a una BMW R 1250 GS e, seppure le gomme siano ancora da rodare, con la loro bella etichetta colorata a spezzare il nero del battistrada, il senso di sicurezza è immediato. Certo non parto a cannone, ma la confidenza si instaura presto, grazie alla mescola 100% in silice, efficace anche alle basse temperature (e con asfalto umido), e al comportamento equilibrato delle nuove gomme che rende la guida molto naturale. A ciò contribuisce la carcassa, che copia bene l'asfalto rovinato, aiutando la sospensione a tenere la ruota attaccata all'asfalto.

CAMBIO MOTO, CAMBIO PASSO Passano i chilometri e il ritmo si alza, man mano che il rodaggio procede. Non è una gomma affilata, la nuova Michelin Road 6. Rispetto alla Road 5 offre un comportamento più rotondo nella discesa in piega e meno aggressivo in inserimento curva. Non è una gomma che ti fa prendere la corda col pensiero, ma mette tutti a proprio agio con una guida facile e senza sorprese. Questa caratteristica emerge ancora più chiaramente quando lascio la GS per montare in sella a una BMW R 1250 RS Sport (qui la prova), che con una forcella tradizionale in luogo del Telelever trasmette un feeling meno filtrato con la ruota anteriore. Da un'andatura prettamente turistica cerco un ritmo più dinamico e...

Michelin Road 6 alla prova con BMW R 1250 RS Sport

UNA GOMMA ADATTA A TUTTI In particolare nei tornanti, mi accorgo che con le Road 6 mi trovo a spingere leggermente sul semimanubrio esterno alla piega, invece che su quello interno. Solo un accenno, ma dimostra che la nuova Michelin, forse per effetto del maggiore tasso di intaglio (vedi sotto), ha perso un pizzico di sportività per diventare ancora più rassicurante e andare incontro a un pubblico più allargato. Questo, sia chiaro, senza però scendere a compromessi quanto a grip, che nelle condizioni della prova si è dimostrato molto elevato, tanto in accelerazione e frenata quanto in percorrenza di curva. Tra l'altro, nella discesa in piega si apprezza una bella sensazione di appoggio che trasmette sicurezza agli elevati gradi di inclinazione.

IN ATTESA CHE PIOVA Altro punto a favore delle Road 6 è l'ottimo equilibrio tra anteriore e posteriore. Intendiamoci, da parecchi anni è raro trovare treni di gomme che manchino di armonia, ma l'impressione con le Michelin è comunque di una coppia ben affiatata, che danza in perfetta sincronia, a tutto vantaggio di una guida più intuitiva. Nel corso della prova ho incontrato quasi sempre asfalto asciutto, o al massimo leggermente umido: le impressioni sul bagnato, che è il terreno dove le Road 6 possono fare una maggiore differenza, sono rimandate a tempi... peggiori.

Michelin Road 6, la scolpitura della gomma posteriore

Nel focus tecnico sulla nuova gomma, Patrizio Di Blasi di Michelin (di cui pubblichiamo l'intervento in video) ha dato alcuni numeri che contribuiscono a inquadrare i nuovi pneumatici e a sostanziare le impressioni di guida. Rispetto a Road 5 la durata chilometrica si allunga del 10%: in precedenza la percorrenza media era attorno ai 10.000 km, ma con una varianza enorme, che andava dai 5.000 km per motociclisti dalla manetta pesante, in sella a moto molto potenti, ai 22.000 km circa dei più garbati.

ECCO COSA CAMBIA L'aderenza sul bagnato sarebbe aumentata del 15% e alla scolpitura di nuovo disegno, più efficace nel disperdere il velo d'acqua. La distribuzione degli intagli rimane ora più costante alle varie inclinazioni, a vantaggio della tenuta in piega sul bagnato, e il tasso di intaglio è stato incrementato del 14%. Un maggiore tasso di intaglio sembra coerente con il comportamento meno aggressivo in ingresso curva rilevato sull'asciutto.

Michelin Road 6: le prestazioni sul bagnato migliorano del 15% rispetto al Road 5

SQUADRA CHE VINCE... Come Road 5, anche Road 6 adotta una mescola differenziata 2CT+: più durevole al centro e più morbida sulle spalle, per accentuare tenuta e sicurezza in curva. La mescola più dura, va detto, non è localizzata solo al centro, ma arriva fino alla spalla, per fare da supporto e irrigidire lo strato più morbido, a vantaggio della stabilità. La variante Road 6 GT aggiunge alla carcassa standard un'ulteriore tela in poliestere, che irrobustisce la struttura per contrastare eventuali ondeggiamenti ad alta velocità, nel caso di moto molto pesanti o guidate a pieno carico, con tanto di passeggero.

INTAGLI SPECIALI Sempre in continuità con Road 5, anche su Road 6 troviamo la tecnologia Water EverGrip, che prevede intagli dalla forma particolare: l'ampiezza aumenta man mano che il battistrada si consuma, per mantenere costante il rapporto tra pieni e vuoti (il famoso tasso di intaglio di cui sopra) così da non perdere la capacità di dissipare il velo d'acqua e garantire prestazioni costanto con l'usura.

Michelin Road 6 GT, dettaglio dell'anteriore

Michelin Road 6 è già in distribuzione: proposto in 14 misure per la versione standard, mentre sono 4 le ''taglie'' di Road 6 GT. Insieme coprono il 97% delle moto sport-touring, maxi enduro stradali, tourer e naked presenti sul mercato, con un prezzo per un treno di gomme completo che va da 300 a 340 euro circa. Sono le stesse cifre a cui veniva proposto Road 5 quattro anni fa e già il fatto che non ci sia stato un ritocco verso l'alto, di questi tempi, è una bella sorpresa. La buona notizia è che Road 5 rimane sul mercato con prezzi ribassati del 20%. Dalla gamma Road 6 scompare la variante Trail, le cui funzionalità vengono coperte da Road 6 standard, mentre per chi cerca una copertura più spiccatamente fuoristradistica (anche nel look) rimangono gli pneumatici della famiglia Anakee Adventure. Di seguito le misure nel dettaglio:

MICHELIN ROAD 6

110/70 ZR 17 M/C 54W ROAD 6 FRONT TL

120/60 ZR 17 M/C (55W) ROAD 6 FRONT TL

120/70 ZR 17 M/C (58W) ROAD 6 FRONT TL

120/70 ZR 18 M/C (59W) ROAD 6 FRONT TL

110/80 ZR 19 M/C (59W) ROAD 6 FRONT TL

120/70 ZR 19 M/C (60W) ROAD 6 FRONT TL

140/70 ZR 17 M/C 66W ROAD 6 REAR TL

150/60 ZR 17 M/C 66W ROAD 6 REAR TL

150/70 ZR 17 M/C (69W) ROAD 6 REAR TL

160/60 ZR 17 M/C (69W) ROAD 6 REAR TL

170/60 ZR 17 M/C (72W) ROAD 6 REAR TL

180/55 ZR 17 M/C (73W) ROAD 6 REAR TL

190/50 ZR 17 M/C (73W) ROAD 6 REAR TL

190/55 ZR 17 M/C (75W) ROAD 6 REAR TL

MICHELIN ROAD 6 GT

120/70 ZR 17 M/C (58W) ROAD 6 GT FRONT TL

180/55 ZR 17 M/C (73W) ROAD 6 GT REAR TL

190/50 ZR 17 M/C (73W) ROAD 6 GT REAR TL

190/55 ZR 17 M/C (75W) ROAD 6 GT REAR TL

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/05/2022