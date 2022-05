BMW: sorellina in vista per la R 18? Registrato il nome R 12

Dell'arrivo di una BMW R 12 già ve ne parlavo, oltre un anno fa. La Casa tedesca – dicevo allora – sembrava in procinto di tirare fuori dal cilindro una versione rimpicciolita della mastodontica R 18 e oggi, a distanza di quasi 15 mesi, quella voce si fa più insistente: a quanto riporta il sito Bennets pare infatti che BMW abbia registrato il nome R 12.

NUOVA CRUISER Il nome lascia spazio davvero a pochi dubbi. Con la R 18 in gamma – qui il test della Transcontinental, qui la prova video della R 18 B – e la R 1200 C nei libri di storia, è facile immaginare che il nome R 12 possa dar vita a una nuova cruiser con motore boxer da 1.200 cc. Indagati numero uno sono i propulsori da 1.254 cc della serie R 1250 e quello da 1.170 cc della R Nine T (qui trovate la prova della Urban G/S). Nel primo caso il Boxer Shift Cam vanta 136 CV e 143 Nm, mentre quello senza fasatura variabile porta in dote 109 CV e 116 Nm.

COSA ASPETTARSI La registrazione del nome non significa di per sé che BMW produrrà certamente la moto, ma indica che la Casa bavarese ha tempo per usare la sigla R12 fino al 21 febbraio 2027. Per sapere se vedremo o meno la R 12 dovremo attendere qualche conferma – o smentita – in più.

Pubblicato da Michele Perrino, 05/05/2022