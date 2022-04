BMW R 18: come trasformare la bicilindrica tedesca in un'opera d'arte

LA TRASMORMAZIONE DELLA R 18 Come già fatto in passato, Bmw Motorrad ha collaborato con alcuni dei più abili preparatori canadesi di motociclette per creare tre esemplari speciali della custom-cruiser R 18 originale. “La visione, l'artigianalità e la qualità del lavoro sono state davvero impressionanti, soprattutto considerando quanto sono giovani alcuni degli specialisti che hanno elaborato la moto”, ha affermato Roland Stocker, che è stato coinvolto in prima persona nella creazione del modello di serie. “Sono rimasto molto soddisfatto del risultato”, ha concluso. Ma prima di guardare da vicino il risultato dell’elaborazione, ricordiamo qualche numero della bicilindrica di Monaco. La R 18 è equipaggiata con il classico boxer da 1.802 cc, che è la cilindrata più elevata mai proposta dal costruttore per questo tipo di architettura, ed eroga una potenza di 91 CV per 150 Nm di coppia. Questo motore, in combinazione con il bel design di ispirazione classica, secondo BMW, rende la R 18 una sorta di tela perfetta per chi decide di elaborare la moto. Ed è difficile negare questa affermazione quando ci vengono mostrate preparazioni come quelle che stiamo per ammirare.

BMW R 18 customizzate: i giovani preparatori canadesi con Roland Stocker

TRE GIOVANI CREATIVI CANADESI I creatori di queste vere e proprie opere d’arte sono Jay Donovan di Victoria, British Columbia; Augment Motorworks da Toronto, Ontario e Konquer Motorcycles di Kelowna, British Columbia.

Jay Donovan chiama la sua creazione R 18 Future Café ed è descritta come uno studio sulla fabbricazione dei metalli da parte di un vero artigiano. Il progetto è iniziato con il reindirizzamento del complesso di scarico sopra la testata dei cilindri e indietro dritto, finendo sotto la sella. Il serbatoio della benzina è stato completamente ridisegnato, la sezione superiore è rifinita in alluminio lucido e i parafanghi anteriori e posteriori sono tagliati e rifiniti in nero per conferire un aspetto particolarmente elegante.

VEDI ANCHE

BMW R 18 customizzate: la Future Café by Jay Donovan

Augment Motorworks ha chiamato la sua creazione R 18 Tattooed Chopper. Il progetto è stato guidato da Nick Acosta, che ha preso spunto dai classici chopper americani e presenta una raffinata verniciatura ispirata ai tatuaggi abbinata a un sissy bar, un supporto per il faro cesellato a mano, un manubrio “mini ape”, uno scarico tipo “cocktail shaker” e una sella personalizzata.

BMW R 18 customizzate: la Tattooed Chopper by Augment Motorworks

Konquer Motorcycle, infine, ha realizzato la R 18 Diamond Custom, il cui design è stato guidato da Rob Thiessen. La moto è descritta come una dragster personalizzata, che combina vernice metallizzata color bronzo con parafanghi anteriori e posteriori ampiamente modificati. L’esclusiva sella presenta un motivo a rombi e l'intero look della moto è concepito per farla apparire più lunga e bassa dell’originale. Il logo BMW sul serbatoio è verniciato in oro e uno scarico modificato, che ha un sistema di regolazione elettronica per cambiare il suono, completano l'intero look.

BMW R 18 customizzate: la Diamond Custom by Konquer Motorcycle

OFFICINA CREATIVA “Questi progetti mostrano quanto sia importante realizzare motociclette che ispirino la creatività e fungano da buona base sia per i proprietari che per i costruttori”, ha affermato infine Stocker. E noi non possiamo che ammirare questa moto che grazie alla passione e alla maestria di abili artigiani si trasformano da modello di serie in preziosi esemplari unici.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/04/2022