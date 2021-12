BMW R 18, tre nuovi accessori Wunderlich per il 2022

Da quando la BMW R 18 è arrivata sul mercato, Wunderlich ha costantemente ampliato la gamma di accessori dedicati alla custom bavarese. Anzi, ''Berlin Built'' in quanto esce dallo stabilimento di Spandau. Ecco dunque gli ultimi prodotti arrivati dall'azienda after market più affiatata con il Marchio dell'Elica.

Il portabagagli posteriore è pensato per permettere di trasportare borse o altri bagagli in modo sicuro e pratico, anche quando si viaggia con il passeggero. Un accessorio che esprime il suo potenziale se abbinato alle borse laterali, garantendo una versatilità piuttosto elevata. Il posizionamento vicino al baricentro posteriore non influisce sulla dinamica di guida, mentre la sua forma semplice - nonostante le dimensioni generose - si sposa bene con il design. La superficie d'appoggio è inclinata e le aperture laterali seguono il parafango posteriore. Realizzato in acciaio spesso 16 mm, dispone di 5 punti di fissaggio alla moto. Facile da montare, è disponibile in due colori: cromato oppure nero satinato. Si combina perfettamente con lo schienale Wunderlich. Può accogliere carichi fino a 5 kg. Il prezzo è di 368,05 euro per la versione cromata, 327,04 euro per quella nera.

Per chi vuole viaggiare anche da solo, Wunderlich offre anche un portabagagli che prende il posto della sella del passeggero: utile per portare borse e altri bagagli in modo sicuro e comodo. Il design richiama quello di altri accessori Wunderlich, che comunque riprende lo stile classico della R 18. Il portabagagli è realizzato in tubi d'acciaio spessi 18 mm. La base è fissata sui punti di montaggio del sedile posteriore: il sistema può trasformarsi da ''portapacchi'' a ''sedile posteriore'' con il minimo sforzo. Grazie al fatto che sfrutta la sella del passeggero posteriore come supporto, il carico massimo che può sopportare è di 85 kg. Il prezzo è di 306,53 euro per la versione cromata, che scende a 255,28 euro per quella nera.

Bellezza e praticità si sposano perfettamente con la coperture per il radiatore in acciaio. Questo accessorio sostituisce quello in plastica montato di serie, valorizzando il Big Boxer ma, al contempo, offrendo un maggior grado di protezione. Il radiatore dell'olio, posto in prossimità della ruota anteriore, è esposto alla sporcizia e ai residui che troviamo sulla strada. Elementi che possono danneggiare il radiatore. Facile da montare (come quello originale) attraverso i 4 punti di fissaggio laterali. Coperto da 5 anni di garanzia - come gli altri accessori Wunderlich - il para radiatore dell'olio è disponibile a un prezzo di 204,94 euro sia nella versione cromata, sia in quella nera satinata.

Pubblicato da Giorgio Sala, 31/12/2021