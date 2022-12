Auto a idrogeno, BMW prepara la sua iX5 con la stampa 3D

Avviata la produzione in piccola serie del SUV iX5 a idrogeno, che debutterà su strada nella primavera del 2023. Molti componenti stampati in 3D

Completato l’intenso programma di test in condizioni estreme di cui vi abbiamo raccontato qualche mese fa, BMW ha iniziato la produzione - per ora in un numero limitato di esemplari - della sua iX5 Hydrogen, il primo SUV a celle a combustibile di Monaco. Le auto circoleranno in Europa a partire dalla prossima primavera.

BMW iX5 Hydrogen: l'alloggiamento delle bombole dell'idrogeno

SU MISURA La BMW iX5 Hydrogen viene costruita nell'impianto pilota realizzato presso il Centro di Ricerca e Innovazione di Monaco, dove ogni nuovo modello viene realizzato per la prima volta, mettendo a punto le fasi e i processi per la produzione in serie. Le auto su cui è realizzata la iX5 a idrogeno arrivano dallo stabilimento BMW di Spartanburg, negli Stati Uniti, a cui è stato modificato il pianale per alloggiare due serbatoi di idrogeno nel tunnel centrale e sotto il sedile posteriore. Il motore elettrico, lo stesso che muove gli ultimi modelli a batteria (anche plug-in) di BMW è montato sull’asse posteriore, mentre sotto il cofano anteriore ci sono i sistemi a celle a combustibile che si occupano di produrre l’energia che carica la batteria.

BMW iX5 Hydrogen: il montaggio del paraurti anteriore

STAMPA 3D Trattandosi di un modello non ancora pronto per la produzione in serie e realizzato in tiratura - per così dire - limitata, molti componenti di BMW iX5 Hydrogen sono ottenuti tramite processi avanzati di stampa 3D presso l'Additive Manufacturing Campus, centro che si occupa esclusivamente di questo particolare processo, usato perlopiù nelle fasi di progettazione e prototipazione.

BMW iX5 Hydrogen: il motore elettrico sull'asse posteriore

LE DICHIARAZIONI ''L'idrogeno è una fonte di energia versatile che ha un ruolo chiave da svolgere mentre progrediamo verso la neutralità climatica'', ha dichiarato Frank Weber, responsabile dello Sviluppo all’interno del gruppo BMW. ''Siamo certi che l'idrogeno acquisterà un'importanza significativa per la mobilità individuale e quindi riteniamo che un mix di batterie e sistemi di trazione elettrica a celle a combustibile sia un approccio sensato a lungo termine. La flotta di prova della BMW iX5 Hydrogen ci permetterà di acquisire nuove e preziose conoscenze, consentendoci di presentare ai clienti un'interessante gamma di prodotti una volta che l'economia dell'idrogeno diventerà una realtà diffusa''.

BMW iX5 Hydrogen

''La produzione della BMW iX5 Hydrogen e dei sistemi a celle a combustibile dimostra la flessibilità e il know-how nel campo della produzione su piccola scala'', ha aggiunto Milan Nedeljkovic, responsabile della produzione del gruppo BMW. ''Disponiamo già delle competenze necessarie per integrare la tecnologia dell'idrogeno nel sistema di produzione BMW come ulteriore tipo di propulsione''.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 12/12/2022