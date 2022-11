BMW M 1000 RR Vs Ferrari SF90, la sfida d'accelerazione in video

Sfide impossibili, fin dalla mitologia antica ci affascinano. Anche oggi il classico “Davide contro Golia” attira la nostra attenzione e, anche in questo caso, si tratta di una sfida che sembra persa in partenza. Da un lato il massimo della sportività per una moto di serie marchiata BMW Motorrad, ovvero la SBK replica M 1000 RR (non la m.y 2023 ma la comunque validissima 2022), dall’altro una Ferrari SF90 Stradale da ben 1.000 CV, portati alla causa da un V8 biturbo e tre motori elettrici. Chi vincerà in una gara d’accelerazione? Il video realizzato dai colleghi di Carwow e Bike World ci mostra la soluzione.

LE SFIDANTI Sulla carta le uniche voci che fanno pendere l’ago della bilancia dalla parte della sportiva bavarese solo il peso in ordine di marcia, 192 kg contro i 1.600 della SF90, il rapporto peso/potenza, 0.90 kg/CV contro 1,6 kg/CV e il prezzo di listino, poco meno di 34.000 euro per la BMW contro i 427.000 della “Rossa di Maranello”. Tutto il resto lascerebbe intendere che tra le due non ci sia partita, dalla potenza massima… fino al numero di motori. Ma sarà davvero così? Guardate il video e poi lo analizziamo assieme.

IN MOVIMENTO È MEGLIO Come avrete notato il pilota Chris Northover ha faticato nello spunto da fermo ad entrare in sintonia con l’assistente alla partenza, con la Ferrari che allungava senza lasciare spazio a repliche fino al traguardo. Ciò non vuol dire che il Launch Control di BMW non sia efficacie ma, rispetto ai sistemi in uso sulle auto, quelli delle due ruote richiedono un po’ di pratica per fare in modo che l’elettronica sia davvero un vantaggio. Ecco perché, all’ultimo tentativocon partenza da fermo, Northover ha ottenuto un risultato migliore – seppur non riuscendo a battere la SF90 di Matt Watson – quando ha fatto da sé. Discorso diverso con partenza lanciata in seconda e terza marcia, qui la sfida ha visto prevalere la M 1000 RR, più reattiva nel prendere velocità. Quanto è indicativo questo tipo di sfida? Poco, anzi pochissimo, io potendo non sceglierei una o l’altra ma le vorrei entrambe nel garage. Chi mi presta questo mezzo milione?

Pubblicato da Danilo Chissalè, 29/11/2022