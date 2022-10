BMW, che bomba dai social! In arrivo M 1000 RR e M 1000 R?

Sui social ci puoi trovare di tutto al giorno d’oggi ed ecco che tra la ricetta della cuoca improvvisata di turno, quello che ti insegna il trucco di magia, la tik toker che fa il balletto ammiccate trovi anche BMW che spara fuori due vere “bombe di mercato”: se pensavate di aver visto tutto con la nuova S 1000 RR vi sbagliate di grosso, molto presto la faccenda si farà ancor più seria, in arrivo la rinnovata M 1000 RR e l’inedita M 1000 R.

TENENTE COLOMBO Ovviamente di informazioni ufficiali per ora nemmeno l’ombra, ma non bisogna certo essere il tenere Colombo o Sherlock Holmes per decifrare gli ultimi post su Instagram di BMW Motorrad. Una sportiva parcheggiata in un box di un circuito su tappetino M, con profilo aerodinamico sostanzialmente diverso da quello della appena presentata S 1000 RR 2023, direi che è un indizio più che sufficiente per annunciare l’arrivo di una versione migliorata ed evoluta della già estrema M 1000 RR che il nostro Michele ha provato per voi a Vallelunga poco più di un anno fa.

LA NAKED Per la naked l’indagine è stata più complicata, prima un video teaser con le immagini di una telecamera di sicurezza che riprendevano una moto sfrecciare, poi un altro di pochi secondi in cui si riconosce chiaramente la silhouette della naked bavarese. Potrebbe essere semplicemente un aggiornamento della S 1000 R? Può, darsi, ma già in passatovi avevamo anticipato dei rumors sul probabile arrivo di una versione più estrema della pur ottima S 1000 R e poi perché non presentarla con l’altra moto “standard” la scorsa settimana?

FINE DELLE INDAGINI Potete mettere nel cassetto la lente d’ingrandimento e farvi una tazza di tè, l’attesa è l’unica soluzione. Non bisognerà rimanere con le mani in mano ancora per molto, entrambe le moto verranno presentate ufficialmente sui canali BMW Motorrad il 12 ottobre e vi garantisco che ne vedremo delle belle.