Nuova BMW S 1000 RR 2023: ecco come cambia la sportiva

La vita è dura per i costruttori che hanno a listino una supersportiva, costantemente in bilico tra quote di mercato che si erodono come le spiagge e la necessità di continuare ad evolvere i propri modelli per rimanere competitivi nel mondo delle competizioni. BMW è tra queste e per il 2023 aggiorna la sua S 1000 RR. Nessuno stravolgimento ad un progetto di per sé già validissimo, ma migliorie a motore, elettronica, ciclistica e aerodinamica. Ecco tutte le novità in dettaglio

Prima tappa del viaggio alla scoperta del nuovo missile made in Monaco di Baviera è quella inerente al motore. Il quattro cilindri in linea con fasatura variabile ShiftCam è confermato nella sua filosofia ma non mancano certo gli affinamenti. La potenza massima, come vi avevamo anticipato nel nostro articolo di anteprima, è ora di 210 CV (+3 CV) a 13.750 giri/min mentre il picco di coppia è di 113 Nm a 11.000 giri. L’incremento è stato ottenuto lavorando sull’ airbox e sui condotti d’aspirazione dell’aria, ma principalmente scegliendo di adottare la testata con geometrie e valvole d’aspirazione d’ispirazione M 1000 RR.

RAPPORTATURA PIÙ CORTA Ma non è tutto, per ottenere maggior trazione e accelerazione in uscita di curva, la trasmissione secondaria è stata modificata rispetto alla precedente generazione, utilizzando una corona da 46 denti contro i 45 della S 1000 RR 2019. Evoluto il cambio elettronico, con un funzionamento più fluido in scalata grazie a curve di coppia dedicate, che può essere facilmente rovesciato per un utilizzo più efficace tra i cordoli.

RIDING MODE Come in passato, la S 1000 RR offre di serie 4 riding mode (Rain, Road, Dynamic, Race) ma per sfruttarne il massimo del potenziale è quasi d’obbligo acquistare il pacchetto PRO che mette a disposizione del pilota ulteriori tre riding mode più orientati all’uso sportivo in pista (Race 1, Race 2 e Race 3)

Un’area in cui la S 1000 RR iniziava ad accusare distacco rispetto alle migliori competitor era quella degli aiuti elettronici alla guida. Ora, grazie a sensori che misurano l’angolo di sterzata, il controllo di trazione e l’ABS sono più precisi nell’intervento, specialmente nelle derapate in ingresso e in uscita di curva. Il sistema è settabile su due livelli d’intervento per adattarsi al meglio allo stile di guida o all’abilità di chi sta in sella e, inoltre, tiene anche conto del tipo di pneumatico che si sta utilizzando, soluzione utile per sfruttare l’extra grip offerto dagli pneumatici slick in mescola.

DOTAZIONE COMPLETA Nonostante tutte queste migliorie orientate alla performance, la S 1000 RR vuole ancora mantenere lo scettro di sportiva più utilizzabile su strada. Vengono confermate dunque tutte le dotazioni “turistiche” che di solito non sono tipiche di una race replica, come il cruise control o l’assistente per le partenza in salita, ma non mancano nemmeno gadget utili nel mondo dei track days come il pit limiter e il launch control.

Sulla nuova S 1000 RR 2023 ci sono anche affinamenti al telaio, che rimane fedele alla sua struttura in alluminio con il motore sfruttato come elemento stressato, ma per rendere la moto più comunicativa ora è caratterizzato da aperture sulle parti laterali per garantire una miglior flessibilità. Per accordare al meglio la nuova ciclistica sono state modificate anche alcune delle quote caratteristiche della moto: l’inclinazione dell’cannotto di sterzo è stata diminuita di 0,5°, l’offset ridotto di 3 mm mentre interasse e avancorsa sono aumentati. L’altezza del pivot del forcellone è regolabile.

SOSPENSIONI E FRENI Per quanto riguarda sospensioni e freni sono presenti aggiornamenti, seppur meno sostanziali. Al posteriore è cambiato il sistema di ancoraggio della pinza e il posizionamento delle pastiglie freno per rendere più facile l’operazione di sostituzione dello pneumatico posteriore, specialmente in pista. Per quanto riguarda il comparto sospensioni, la forcella a steli rovesciati da 45 mm è completamente regolabile, così come il mono ammortizzatore. Rimane come optional la possibilità delle sospensioni semi-attive con logiche di funzionamento simili a quelle dei riding mode.

L’estetica della nuova S 1000 RR è senza alcun dubbio caratterizzata delle appendici aerodinamiche in stile M 1000 RR. Secondo BMW le “ali” riescono a produrre una deportanza di 10 kg con benefici per la stabilità in accelerazione e in frenata, garantendo il maggior contatto possibile della ruota anteriore con l’asfalto. Lo studio aerodinamico, però, non s’è limitato alle sole appendici aerodinamiche, infatti anche il cupolino è stato reso più efficiente. Inedito anche il design del posteriore, anche in questo caso più aerodinamico e visivamente più leggero, anche grazie ad un porta targa decisamente più compatto rispetto alla precedente versione. Tre le colorazioni disponibili, rossa, nera o nell’immancabile versione tricolore M.