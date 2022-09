BMW: novità in arrivo per la sportiva S 1000 RR, ecco quando

Le novità 2023 sono ormai in rampa di lancio, alcune di esse sono state già svelate, come nel caso delle Ducati Streetfighter V4 STO e della Monster SP, altre arriveranno direttamente ai saloni di Intermot e EICMA, ma nel frattempo anche BMW ci delizierà con qualcosa di molto “appetitoso”. Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato di aggiornamenti in vista per la sportiva S 1000 RR con tanto di foto spia e oggi, navigando sui canali social ufficiali della Casa di Monaco di Baviera, abbiamo scoperto che la S 1000 RR sarà presentata a brevissimo.

DATA E ORA DELLA PRESENTAZIONE La formula è quella ormai collaudata per BMW, presentazione in anteprima mondiale sul canale ufficiale di YouTube e sul sito. L’appuntamento è per giovedì 29 settembre alle ore 17:00. Qui sotto troverete un riquadro dal quale seguire le attesissime novità introdotte sulla sportiva teutonica.

QUELLO CHE SAPPIAMO Al momento non si sa ancora nulla di ufficiale anche se qualche informazione è già trapelata. La potenza massima crescerà fino a 210 CV e le appendici aerodinamiche della M 1000 RR, proprio come fatto da Ducati lo scorso anno con la sua Panigale, potrebbero diventare di serie anche sul modello base. Non ci resta che seguire la presentazione ufficiale per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 27/09/2022