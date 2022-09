BMW: aggiornamento in vista per la S 1000 RR? le voci dico che...

Tempo di evoluzioni anche per la sportiva BMW S 1000 RR. Maggior potenza e soluzioni derivate dalla M 1000 RR in vista

Il caldo ancora imperversa su gran parte d’Italia ma nel mondo delle due ruote è già tempo di novità 2023. I saloni autunnali sono alle porte e le anteprime, le immagini ma anche le semplici “voci di corridoio” cominciano a circolare. Come nel caso di quella di cui vi parlo ora: BMW starebbe lavorando ad un aggiornamento per la sua sportiva S 1000 RR. A dimostrarlo sarebbero dei documenti omologativi intercettati dai colleghi di BikeSocial.

MAGGIOR POTENZA Effettivamente l’ipotesi è tutt’altro che campata in aria, dalla presentazione (bagnatissima) dell’Estoril sono passati ormai 4 anni, nel frattempo è arrivata la sportivissima M 1000 RR, per rimanere al vertice di un settore così competitivo serve un continuo sviluppo. Il motore Shift Cam, stando a quanto dicono i documenti, non verrà stravolto ma la potenza di picco potrebbe crescere dai 207 CV del modello attuale fino a 210 CV, valore raggiunto a 250 giri/min più in alto.

BMW S 1000 RR 2019 in configurazione stradale

DONAZIONE M 1000 RR Ma le modifiche non si fermerebbero solamente al motore, infatti le indiscrezioni vorrebbero l’introduzione delle appendici aerodinamiche in stile M 1000 RR, capaci di generare 16,3 kg di downforce, e modifiche alle quote ciclistiche. Infatti, come riportato nei documenti, l’interasse cresce da 1.441 mm a 1.457 mm, proprio come quello del bombardone bavarese. Questo fa pensare che saranno modificati la lunghezza della catena e la rapportatura finale, accorciata per avere maggior spunto in uscita di curva oltre a una migliore trazione.

BMW M RR 50 Years M

QUANDO ARRIVERÀ Dai documenti trapelati non si riesce ad intuire se ci saranno miglioramenti per il comparto sospensioni (sulla M 1000 RR sono meccaniche) o modifiche al telaio, ma se così non fosse i tempi d’attesa per vederla in versione definitiva potrebbero essere brevi, molto brevi, magari già a EICMA 2023 (se BMW decidesse di tornare a parteciparvi) o addirittura ancora prima, dato che dopo diversi anni di stop, quest’autunno, tornerà Intermot e la Casa di Monaco di Baviera giocherebbe “in casa”.