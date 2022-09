BMW R 1250 GS, la serie limitata e numerata "Spirit of GS"

La R 1250 GS "Spirit of GS" verrà prodotta in sole 1.250 unità... tutte destinate al mercato francese. Com'è fatta e quanto costa

I nostri “cugini” d’oltralpe non ci stanno troppo simpatici, e di motivi per “scornarci” ne abbiamo un bel po’: il furto della Gioconda, l’Europeo perso al Golden Gol nel 2000 (con annessa rivincita nel 2006), la continua rivalità su vini e cucina e tra i motivi si aggiunge anche che l’ultima serie limitata e numerata della BMW R 1250 GS presentata in occasione del Alpes Aventures Moto Festival, la “Edition Spirit of GS” sarà dedicata esclusivamente al mercato francese.

BMW R 1250 GS ''Spirit of GS'': la piastrina ha inciso il numero di esemplare, sono solo 1250

VEDI ANCHE

COME CAMBIA A livello tecnico nessuna novità, per quelle bisognerà aspettare la prossima generazione di GS, mentre a livello estetico le personalizzazioni non mancano. La base di partenza è una livrea Triple Black ma il risultato finale è ben più ricco di carattere. Carattere che arriva grazie ai dettagli realizzati in arancione; li troviamo sui cerchi, lungo le carenature, nei loghi, sui paramani in alluminio e anche nella piastrina anodizzata in alluminio con la serigrafia dedicata realizzata al laser, riportante il numero di serie. Hanno realizzazioni specifiche anche la sella e gli adesivi, che nel loro motivo ricordano i rilievi dei componenti della serie di accessori Option 719. Una serie limitata e numerata non poteva certo fare a meno di cerchi a raggi neri, parabrezza fumé e accessori fondamentali per le moto che affrontano il trofeo Spirit of GS a cui la moto rende omaggio, ovvero barre paramotore e paracoppa con finitura nera.

PREZZO E DISPONIBILITÀ Il motore boxer della GS è un elemento distintivo da sempre e proprio la sua cilindrata stabilisce il numero di esemplari disponibili, 1.250 unità. In realtà sarebbero dovute essere 1.254, come la cilindrata esatta… chissà chi si è intascato le altre 4. Il prezzo della BMW R 1250 GS Edition Spirit of GS è di 27.990 euro.