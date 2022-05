Wunderlich Elephant Dry Bag: le valigie "antipioggia" per R 1250 GS

Quando si affrontano i preparativi per un viaggio in moto arriva sempre quel momento difficile che tutti vorremmo non arrivasse mai: borse caricate e montate, tutto pronto per la partenza, ti giri e… c’è ancora un mare di cose che vorresti portare. Ok, si potrebbe fare a meno del superfluo, ma quando si viaggia in coppia o si affronta uno di quei viaggi avventura lo spazio non basta mai. La linea Wunderlich Elephant Drybag per la BMW R 1250 GS potrebbe essere vostra alleata proprio in queste occasioni: versatile, capiente e, soprattutto, impermeabile, per non farsi trovare impreparati quando al di la del passo ci sono i classici nuvoloni temporaleschi. Ecco una panoramica.

Wunderlich Elephant Dry Bag e R 1250 GS... a prova di raid

I COMPONENTI DELLA FAMIGLIA La gamma Elephant Drybag è composta da borse valigia, borsa passeggero o portapacchi, quella da serbatoio e due pratiche pochette che sulla R 1250 GS di BMW si possono montare sul telaietto passeggero con dei supporti dedicati. Ciò che le accomuna è la facilità di montaggio, i materiali utilizzati, la robustezza, la cura con cui sono realizzate e, ovviamente, il sistema Drybag che le rende praticamente impermeabili. Tutti i componenti di questa famiglia di bagagli possono essere scelti singolarmente, in base alle proprie esigenze.

I MATERIALI UTILIZZATI Torniamo a parlare della struttura e di cosa rende la linea Elephant adatta a chi percorre tanta strada in sella alla propria maxi enduro ma non solo. Le Elephant sono realizzate in CORDURA® 500, materiale resistente ai raggi UV e anche all’abrasione, non è un caso che vi suoni familiare, infatti viene utilizzato anche per i capi tecnici come giacche e jeans. Per ottenere l’impermeabilità e l’indeformabilità, all’interno troviamo un rivestimento in TPU (poliuretano termoplastico). Tutte le cuciture e le laminature sono accuratamente saldate a tenuta. E le cerniere, spesso punto debole di anti-pioggia e non solo? Anche loro sono trattate per essere impermeabili ad acqua e polvere e pratiche da utilizzare anche con i guanti invernali.

Wunderlich Elephant Dry Bag, l'esterno è realizzato in Cordura 500D

SOLUZIONI PRATICHE Della linea Drybag ho apprezzato alcune soluzioni davvero “smart”, come i coperchi delle borse dotate di sistema MOLLE di derivazione militare, utili per fissare accessori o ulteriori bagagli, i vani interni ricavati nei coperchi valige, utili per recuperare in poco tempo gli oggetti necessari più di frequente e le zip che permettono di variare il volume della borsa in base alla necessità, nel caso si debba trasportate qualcosa di particolarmente ingombrante o si decida di utilizzare fino all’ultimo litro disponibile. Molto utile anche l’apertura delle borse da ambo i lati, in modo da permettere una facile apertura anche quando c’è il top case montato. Da non sottovalutare anche le pochette, utili per piccoli oggetti come un kit foratura, uno di primo soccorso o qualche attrezzo specifico che altrimenti avremmo lasciato a casa, senza contare che le carenature su cui vengono fissate sono utili anche quando le borse vengolo lasciate a casa perché proteggono da schizzi provenienti dalla ruota posteriore pilota e passeggero. Cosa mi ha convinto meno? Il fissaggio della borsa da serbatoio, un po’ macchinoso, i sistemi con fissaggio a flangia sul tappo del serbatoio sono più rapidi, ma è anche vero che quando si prende la dovuta dimestichezza il tempo perso è di solo qualche secondo.

Wunderlich Elephant Dry Bag, il sistema MOLLE è una chicca che aumenta la praticità

LE SCHEDE DEI PRODOTTI Di seguito troverete la “carta d’identità” di ognuno dei componenti della gamma Elephant Drybag, con prezzi, dimensioni e volumi.

VEDI ANCHE

BORSA SERBATOIO

Dimensioni Lunghezza: 30,5 cm Larghezza: 24,5 cm Altezza: 21 cm (con estensione 30,5 cm)

Volume: 12 litri (ampliabile a 16 litri)



Prezzo: 205 euro

Wunderlich Elephant Dry Bag, il fissaggio è sicuro e facilmente regolabile

POCHETTE + CARENATURE

Misure (L / L / A) in cm: Lunghezza 300 mm Altezza 180 mm Profondità 75 mm

Volume (ca.): 2 litri



Prezzo: 265,50 euro

Wunderlich Elephant Dry Bag, le borse da telaietto sono piccole ma pratiche

BORSA LATERALE

Dimensioni Lunghezza: 44 cm Larghezza: 26 cm Altezza: 21 cm (con estensione 28 cm)

Volume: 18 litri (con estensione 26)



Prezzo: 306,50 euro

Wunderlich Elephant Dry Bag, comode e pratiche le borse da montare su quelle in alluminio

BORSA PASSEGGERO

Dimensioni Lunghezza: 30,5 cm Larghezza: 24,5 cm Altezza: 21 cm (con estensione 30,5 cm)

Volume: 12 litri (ampliabile a 16 litri



Prezzo: 194,67 euro

Wunderlich Elephant Dry Bag, la borsa da montare sul portapacchi