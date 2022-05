Wunderlich Adventure, la nuova linea di accessori per gli ardimentosi

Dal 1985 Wunderlich si occupa di sviluppare, produrre e distribuire componenti e accessori per BMW. A partire da oggi, tutto il know-how maturato in quasi quarant’anni si concretizza nella nuova divisione del brand tedesco, Wunderlich Adventure, completamente dedicata alle moto “adventure” più iconiche dei principali marchi premium. Un’apertura a un nuovo mercato, quindi, che mantiene inalterata la passione per le moto, l’innovazione e la continua ricerca di elevati standard qualitativi.

Wunderlich Adventure per la H-D Pan America 1250: una foto dall'inaugurazione della linea

SI COMINCIA CON HARLEY La prima protagonista della nuova linea è la Harley-Davidson Pan America 1250 (qui il nostro test ride), per cui sono state realizzate due linee di accessori: Road Trip e Off-Road. La prima comprende tutti gli accessori studiati per esaltare le doti turistiche della moto, mentre la seconda punta a migliorare l'efficacia e il design lontano dall'asfalto. Per ciascuna linea ci sono poi categorie specifiche come Design, Style & Protection, Touring ed ErgoComfort, che accorpano determinati accessori.

Wunderlich Adventure per la H-D Pan America 1250: la protezione per il faro

BMW RIMANE In futuro, sotto il nome Wunderlich conviveranno le due divisioni “Complete your BMW”, dedicato in modo invariato ed esclusivo alle moto di Monaco di Baviera, e la neonata “Wunderlich Adventure” per i marchi premium, a cui è stato anche dedicato un sito dove scoprire e acquistare i vari prodotti.

Wunderlich Adventure per la H-D Pan America 1250: Felix Wunderlich, CEO e figlio del fondatore

LE DICHIARAZIONI “I componenti che la nuova linea Wundelrich Adventure svilupperà e produrrà per altri marchi motociclistici premium avranno lo stesso standard qualitativo e il medesimo design che già apprezzano tutti i nostri clienti BMW”, ha dichiarato l’amministratore delegato della Wunderlich, Frank Hoffmann. “Per loro, il nostro nome è associato alla promessa di non scendere a compromessi in termini di qualità, design e funzionalità. La Pan America by Harley Davidson è un grande prodotto, ha un motore molto potente, un'ergonomia eccellente anche per le persone più alte e, come di consueto, ha grandissime possibilità di personalizzazione''.