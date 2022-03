Wunderlich, la moto dei sogni 2022 sarà la BMW R 1250 GS Worldcrosser. Vincila così

Arriva la terza fase del concorso Wunderlich Traumbike 2022, ovvero la possibilità di aggiudicarsi una “moto da sogno” BMW completamente preparata con accessori del catalogo dedicato di uno dei migliori produttori di accessori per le moto bavaresi e personalizzata da un designer d’eccezione. Nella fase 1 la R 1250 GS è stata designata come moto da sogno, nella fase 2 la personalizzazione Worldcrosser ideata da Edgar Rüttger (Custom Company) ha saputo affermarsi con un netto 53,1% dei voti totali contro il 25,7% della “LunarX” e il 21,2% della “1250 CSL”, ora è il momento di aggiudicarsela. Ecco come.

QUIZ E SORTEGGIO Tutti possono ancora partecipare, basterà cliccare su questo link (https://app.umfrageonline.com/s/Das_Wunderlich_Traumbike_2022_Stage_3) e rispondere correttamente a tre facilissime domande in modo da qualificarsi per l'estrazione finale. Il nome del vincitore sarà annunciato il 30 aprile 2022 in occasione del Wunderlich Anfahrt 2022, l’annuale ritrovo organizzato dal brand tedesco, ogni anno ricco di sorprese. La consegna della Wunderlich Traumbike avverrà invece a metà luglio 2022 durante il “MOTORRAD Perfection Training”, evento che si terrà sul Nordschleife del Nürburgring, in assoluto, il più esaltante e mitico fra i circuiti tedeschi. Tutte le informazioni sulla votazione della Wunderlich Traumbike 2022 sono disponibili a questo link (https://www.wunderlich.de/it/action/wunderlich-traumbike-voting-2022/)

Pubblicato da Danilo Chissalè, 22/03/2022