Vota la preferita e prova a vincere una R 1250 GS con Wunderlich

Del concorso Wunderlich Traumbike 2022 (se l’unica parola che sapete in tedesco è BMW vi aiuto con la traduzione, ovvero moto dei sogni) ve ne avevamo già parlato a dicembre, con la prima fase che consisteva nella scelta della moto preferita dagli utenti all’interno della gamma della Casa dell’Elica. Da qualche giorno è iniziata la fase 2, ecco in cosa consiste.

R 1250 GS DA SOGNO Senza troppe sorprese, la moto scelta dagli appassionati di BMW – e non solo – nella fase 1 è stata “sua maestà” R 1250 GS, sarà lei la moto che a fine contest verrà assegnata al fortunato vincitore, non prima di essere stata immaginata da due grandi designer e realizzata con la maestria unica di Wunderlich.

SCEGLI IL DESIGN Proprio nella fase due entrano in gioco i designer Nicolas Petit e Edgar Rüttger, che hanno immaginato e creato diverse versioni della R 1250 GS in tre diverse categorie (Off-road, Sport e Touring) realizzando tre diversi design per ognuna di esse per un totale di nove proposte. Sarà compito degli appassionati eleggere la vincitrice attraverso una nuova votazione in due step: durante la prima votazione – che si concluderà il 28 febbraio – sarà scelto il “design” vincitore all’interno di ognuna della tre categorie: OffRoad, Sport, Touring; le proposte vincitrici all’interno di ognuna delle tre categorie parteciperanno alla seconda parte della votazione (che andrà dal 01 al 14 marzo) per eleggere la vincitrice assoluta.

COME VOTARE Partecipare a questa fase è semplicissimo, è sufficiente cliccare al link seguente https://app.umfrageonline.com/s/Das_Wunderlich_Traumbike_2022_Stage_2 ed esprimere la propria preferenza all’interno delle categorie. Questo è il momento di chiamare in gioco gli amici: più persone voteranno la vostra preferita maggiori saranno le probabilità che questa diventi la Wunderlich Traumbike 2022.

L’ASSEGNAZIONE Nella ultima e terza fase (fase 3), tutti avranno la possibilità di provare a vincere la Wunderlich Traumbike e per farlo si dovrà accedere alla sfida finale, candidandosi e, naturalmente, incrociando le dita e spolverando i migliori riti porta fortuna. La Traumbike 2022 sarà presentata al Wunderlich Anfarht 2022 di fine aprile, l’annuale ritrovo organizzato dal brand tedesco, sempre in quest’occasione verrà comunicato il nome del vincitore. La consegna effettiva della moto, invece, avverrà invece a metà luglio 2022 durante il “MOTORRAD Perfection Training” che si terrà sul Nordschleife del Nürburgring, in assoluto, il più esaltante e mitico fra i circuiti tedeschi.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 18/02/2022