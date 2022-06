BMW R 1250 GS Trophy Competition 2022: l'endurona bavarese si prepara per la grande sfida

La bicilindrica di Monaco equipaggiata per affrontare le difficili prove in fuoristrada dell'International GS Trophy 2022 in Albania

CONTEST IMPEGNATIVO PER PILOTI E MOTO Bmw ha presentato la R 1250 GS Trophy Competition, la moto che dal 4 al 10 settembre 2022 sarà la protagonista dell’International GS Trophy in Albania. In tutto sono stati costruiti 126 esemplari di questa versione speciale della bicilindrica di Monaco, che saranno guidati da altrettanti concorrenti in arrivo da tutto il mondo. Una settimana dedicata all’avventura, con prove in off-road molto impegnative, che decreteranno la classifica finale a squadre. Sette giorni di fatica e adrenalina allo stato puro, ma anche di “team building” con sfide che metteranno a dura prova le capacità di guida, agilità e orientamento dei piloti in un contesto selvaggio, in sella alla maxi enduro modificata per affrontare tutte le difficoltà del percorso.

BMW R 1250 GS Trophy Competition 2022: la bicilindrica pronta per la sfida in AlbaniaUNA GS DAVVERO SPECIALE La R 1250 GS, infatti, presenta tutta una serie di modifiche apportate appositamente, inclusa l’esclusiva verniciatura bicolore bianca/blu che sarà riproposta sul modello di serie 2023. Ma i cambiamenti includono anche la piastra di protezione del motore in alluminio, la protezione per fari, coperchi carter e display TFT. La “endurona” tedesca è equipaggiata anche con pedane specifiche per il fuoristrada, leve di cambio e freno posteriore regolabili e pneumatici tassellati Metzeler Karoo 4 montati su cerchi a raggi. Chiudono l’equipaggiamento speciale il parabrezza sportivo, la sella rally, il terminale di scarico Akrapovich e la borsa da serbatoio da 5 litri per riporre gli oggetti di prima necessità e che può essere usata anche come borsa posteriore.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/06/2022