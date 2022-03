SHAD Terra: le valigie in alluminio per BMW R 1250 GS, F 850 GS e F 700 GS

SHAD, con la linea Terra in alluminio, propone una ricca gamma di valigie anche per BMW R 1250 GS, F 850 GS e F 700 GS

SHAD ha dedicato, con le sue valigie Terra in alluminio, un posto speciale anche alla gamma BMW GS, tra R 1250 GS, F 850 GS e F 700 GS. Scopriamone le caratteristiche.

PREMIATISSIME Le valigie Terra hanno ricevuto 3 dei più prestigiosi premi di design al mondo: Red Dot Design Awards 2021, If Design Awards 2021 e Abc Awards 2021. La gamma dedicata al mondo Adventure si presenta con finitura alluminio naturale e con finitura nero opaco denominata Black Edition, elegante e antigraffio.

SHAD Terra: le valigie in alluminio, qui nella Black Edition, sulla BMW R 1250 GS

LE VALIGIE TR48 e TR37 sono i bauletti, mentre le valigie laterali sono TR47 e TR36, con volumi che possono essere completamente combinati secondo le esigenze di ogni utente. L'intera gamma Terra è stata progettata e fabbricata al 100% a Barcellona in modo sostenibile, grazie, per esempio, alla limitazione del consumo energetico mediante il serraggio che sostituisce la saldatura. La lega di alluminio temprabile con cui le valigie sono realizzate, permette uno spessore ridotto di 1,2 mm per ottenere la massima resistenza con il minimo peso. La forma aerodinamica, senza meccanismi esterni, migliora l'estetica e ne aumenta anche la sicurezza nell’utilizzo in fuoristrada. Sia i bauletti che le borse laterali, poi, presentano il Terra Lock System che integra il sistema di chiusura e la maniglia di trasporto in un unico meccanismo, per trasportare facilmente la valigia quando non è attaccata alla moto. Inoltre, l'apertura laterale delle valigie TR47 e TR36 permette un migliore accesso e la rete interna – inclusa nelle TR47R e TR36R – ne assicura il contenuto.

SHAD Terra: il bauletto in alluminio

IL MONTAGGIO SHAD produce i supporti specifici per ogni modello e ha sviluppato il sistema di montaggio 4P per montare le borse Terra. Si tratta di una solida struttura in acciaio rivestita con vernice metallica ad alta resistenza. Grazie al suo diametro di 20 mm, il più spesso sul mercato, garantisce massima forza e resistenza ad un set che è anche rinforzato con una barra trasversale per le uscite più estreme in fuoristrada.

I CONTATTI L'elenco dei modelli BMW GS disponibili per il montaggio con Terra è disponibile sul sito web di SHAD, www.shad.es. Il contatto SHAD in Italia, invece, risponde alla mail servizioclienti@shad.es.