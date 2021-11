Antifurto scooter

SHAD è l'azienda che ha firmato la sella della nuova Ducati Multistrada V4, nonché un marchio leader nella valigeria per moto e scooter. Ora però nasce SHAD LOCKS, nuova linea di prodotti dedicata alla sicurezza per le due ruote. Scopriamo di cosa si tratta.

I LUCCHETTI I nuovi lucchetti da manubrio per scooter SHAD LOCKS rappresentano una soluzione veloce, pratica e sicura per assicurare il veicolo e il casco. La nuova linea è composta da 2 opzioni di lucchetto tra cui scegliere, Serie 3 e Serie 2, da abbinare al kit di montaggio specifico per ogni modello di scooter.

SHAD LOCKS

VEDI ANCHE

COME FUNZIONA I lucchetti SHAD LOCKS permettono di bloccare lo scooter in 3 secondi e in tutta sicurezza, evitando il contatto con il terreno derivante dall’utilizzo delle ruote o dei dischi dei freni. Una soluzione progettata al 100% a Barcellona per bloccare lo scooter e un casco integrale, facendolo passare attraverso la catena del lucchetto. SHAD presenta un sistema di blocco del manubrio unico sul mercato – in attesa di brevetto – in cui la catena di raccordo e il lucchetto vengono acquistati separatamente. Grazie a ciò l'utente può scegliere tra lucchetti con diverse caratteristiche (serie), a seconda delle proprie esigenze. Una volta assemblato il lucchetto con la catena di raccordo, gli stessi non possono essere separati, grazie al sistema CIRCLIP, garantendo la sicurezza del veicolo.

SHAD LOCKS: il nuovo lucchetto da manubrio

2 MODELLI Entrambi i lucchetti disponibili in gamma – Serie 3 e Serie 2 – sono fabbricati in giunti sferici di 2 mm, che coprono un cavo d'acciaio galvanizzato di 5 mm e presentano una serratura di alta qualità, testata fino a 30.000 cicli, così come una chiave reversibile premium con più di 10.000 combinazioni. Inoltre, hanno una testa rotante a 360º e sono stati fabbricati con componenti ambientali conformi allo standard REACH. La Serie 3, oltre a soddisfare perfettamente le sue funzioni di sicurezza, offre un design più esclusivo e una chiusura più funzionale e resistente all'acqua.

SHAD LOCKS: Serie 2 e Serie 3 sono disponibili in differenti lunghezze

ACQUISTO E INSTALLAZIONE Ogni veicolo ha un kit di montaggio specifico e ogni kit di montaggio richiede una misura di lucchetto specifica (3, 5 o 7). Una volta selezionato il kit di montaggio e il modello di lucchetto nella misura corrispondente i due componenti devono essere acquistati separatamente e assemblati allo scooter. Ogni Serie di lucchetto viene proposta in 3 differenti misure, per abbinarsi al kit di montaggio specifico dei vari modelli di scooter disponibili sul mercato.

VERSIONI E PREZZI

SERIE 3 Misura 7 (49 CM) C0S307H 50 Euro Misura 5 (44 CM) C0S305H 49 Euro Misura 3 (38 CM) C0S303H 48 Euro

SERIE 2 Misura 7 (49 CM) C0S207H 33,50 Euro Misura 5 (44 CM) C0S205H 32,50 Euro Misura 3 (38 CM) C0S203H 31,50 Euro