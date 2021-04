TOTAL BLACK Lo specialista di accessori moto Shad ha presentato la nuova versione delle sue valigie Adventure, le Terra Black Edition. Come dice il nome stesso, si tratta delle già apprezzate valigie Terra, che hanno vinto i Red Dot Design Awards 2021 e gli IF Design Awards 2021, ma caratterizzate da una colorazione nera opaca resistente ai graffi.

IN ALLUMINIO La linea Terra Black Edition è progettata e fabbricata negli impianti Shad di Barcellona, ed è composta da due valigie alte e due laterali, per adattarsi alle esigenze di carico di ogni motociclista. Le valigie sono realizzate in alluminio, con una sezione di soli 1,2 mm, e si integrano perfettamente con i modelli di moto per cui sono disponibili.

COME SONO FATTE Tutte le valigie della collezione Terra utilizzano il sistema di chiusura Terra Lock System, che integra in un unico meccanismo la chiusura e la maniglia, a tutto vantaggio dell'ergonomia e della comodità il trasporto delle valigie una volta tolte dal fitting kit sulla moto. Le serrature sono inoltre dotate di tappi anti-polvere per garantirne il corretto funzionamento a prescindere dai percorsi che si affrontano.

CARICO AMMORTIZZATO La base interna delle valigie superiori è in schiuma morbida che protegge il carico. Le valigie laterali hanno invece l’apertura di fianco per accedere rapidamente al loro contenuto, e una rete interna che tiene fermo il bagaglio.

ACCESSORI La linea Terra Black Edition prevede anche tre accessori per le valigie Shad:

lo schienalino per i top case TR48 e TR37, che il passeggero sicuramente apprezza

la borsa interna che si adatta alle diverse valigie e che permette di organizzarne meglio il contenuto

la rete interna (già compresa nelle valigie laterali) che ottimizzare l'alloggiamento del bagaglio

PREZZI DI TERRA BLACK EDITION

La linea Shad Terra Black Edition arriva sul mercato con i seguenti prezzi consigliati al pubblico: