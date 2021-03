SHAD SH47 Shad presenta la sua ultima novità, il Top Case SH47, un bauletto leggero e dal design moderno, in grado di accogliere due caschi integrali e altri piccoli accessori da viaggio. Il suo punto di forza sta nella forma aerodinamica e nelle dimensioni contenute, perfetto sia se equipaggiato da uno scooter, sia da una moto di grossa cilindrata.

COM’È FATTO Shad SH47 è realizzato in polipropilene rinforzato di alta qualità, garanzia di durata e leggerezza. Grazie a guarnizioni che corrono lungo il perimetro della “bocca di carico” è resistente all’acqua, mentre il sistema Handle Lock permette di aprire, fissare o smontare il bauletto con una sola mano, anche senza l’utilizzo della chiave. Il montaggio è garantito praticamente su ogni tipo di moto o scooter dato che SH47 si attacca sulla piastra Top Master, realizzato da Shad per oltre 2.000 veicoli.

ACCESSORI Per il suo Top Case Shad ha pensato ad una linea di accessori per adattarlo alle esigenze di chi lo utilizzerà. Tra questi, troviamo lo schienalino che offre un comfort extra per il passeggero, la borsa interna che permette una migliore organizzazione, trasporto e protezione del bagaglio, il kit luce stop a led per aumentare la sicurezza di guida e, infine, le cover verniciate in varie colorazioni per rendere il bauletto ancora più personale e abbinabile alla propria moto o scooter.

PREZZO Di seguito i prezzi del bauletto e dei suoi accessori: