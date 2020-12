AVVENTURA A PIENO CARICO La realtà del turismo avventura in moto è in continua ascesa, anche grazie al grande successo che stanno riscuotendo le maxi enduro come Yamaha Ténéré o BMW R 1250 GS. Proprio per questa tipologia di moto SHAD ha realizzato la linea di borse laterali e bauletti Terra. Tutto è realizzato in alluminio temprato, un materiale estremamente resistente nonostante lo spessore di 1,2 mm e, allo stesso tempo, caratterizzato da un peso molto contenuto.

FISSAGGIO BREVETTATO Tutti i modelli TERRA includono l’sistema di chiusura integrato ''Lock System'', per il quale SHAD ha depositato il brevetto. Il brevetto riguarda una struttura in acciaio inossidabile AISI 304 di tipo industriale, include il sistema di bloccaggio e ancoraggio al fissaggio, nonché una maniglia a scomparsa integrata. Questo sistema di chiusura è progettato per un uso rapido e funzionale. Con una sola mano, consente al motociclista di aprire, chiudere e rimuovere la valigia in pochi secondi. Insieme alla linea TERRA, SHAD ha anche sviluppato il sistema di fissaggio 4P, una struttura in acciaio verniciata ad alta resistenza. Grazie al suo diametro di 20 mm, quello con maggior circonferenza sul mercato, offre la massima solidità e resistenza al set di valigie, in aggiunta alla barra di rinforzo trasversale, studiata per resistere alle condizioni di guida più estreme. Insieme alla linea SHAD ha anche sviluppato il sistema di fissaggio 4P, una struttura in acciaio verniciata ad alta resistenza. Grazie al suo diametro di 20 mm, quello con maggior circonferenza sul mercato.

LE OPZIONI La linea Terra di SHAD offre due capienze per il top case – 37 o 48 litri – e due per le borse laterali, da 36 o 47 litri. I prezzi variano da 335 a 385 euro. Non mancano inoltre gli accessori per poter aumentare la praticità, come la borsa interna o la rete per evitare lo sballottamento degli oggetti o lo schienalino per il top case. Per il fissaggio del top case sono necessarie delle piastre, SHAD propone due alternative: o in materiale plastico o in alluminio, rispettivamente del costo di 46 o 99 euro.