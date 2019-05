IN SELLA ALLA TENERE 700 Appena saliti in sella tutte le considerazioni fatte circa la compattezza della Tenere trovano la loro conferma. Ogni cosa e assolutamente al suo posto come te l’eri immaginata; la posizione è una sorta di incastro perfetto, con la sensazione di essere il pezzo mancante che completa un puzzle. Il pilota in sella si trova a combaciare con la moto in tutte le sue parti. Le gambe sono al loro posto con le pedane proprio dove le avresti volute e l’interno coscia che aderisce naturalmente al serbatoio. La posizione delle braccia nell’impugnare il manubrio invita naturalmente ad assumere la migliore postura, con gomiti aperti a facilitare i movimenti di lateralizzazione nella guida dinamica.

CALZA A PENNELLO La sensazione più bella la si prove non appena ci si alza in piedi sulle, pedane perché è in questo momento che ci si accorge dell’attenzione che ha avuto Yamaha nello studio ergonomico e di come le ginocchia trovino il loro naturale alloggiamento nella posizione di giusta apertura. Sulla nuova Tenere 700 non si ha quella sensazione di doversi spostare per trovare il punto di miglior presa ma ci si ritrova esattamente in una naturale posizione di equilibrio da dove poi cominciare a divertirsi nella guida.

PRONTI SI PARTE Finalmente in sella, posso premere il pulsante di avviamento che scatena la sinfonia dolce e armonica del bicilindrico CP2. Dal terminale di scarico proviene un sound garbato, ma con caratteri racing. Ingrano la marcia e inizio la mia avventura, che durerà la bellezza di 500 km: due giorni di prova mi porteranno attraverso percorsi entro-fuoristradistici immersi nei paesaggi catalani.

UN MOTORE MERAVIGLIOSO Del motore mi colpiscono subito la silenziosità meccanica assoluta e l'erogazione fluida e lineare. La sua spinta in ogni marcia non accusa strappi già a partire dai 2.000 giri e prosegue con un allungo che sembra non finire mai, per essere una 700 cc. Ci sono rivali che quanto a potenza fanno di meglio, ma i 75 CV a 9000 giri della Tenere sono assolutamente adeguati per ogni situazione di guida: in strada come in fuoristrada.

CONTROLLO DI TRAZIONE FAI-DA-TE L'erogazione cosi progressiva e controllabile fa si che non si senta la mancanza di un sistema elettronico di controllo di trazione, ma anzi che si ritrovi il gusto di affidarsi alle capacità di gestione... del proprio polso destro. In sella alla Tenere è agevole parzializzare minuziosamente la messa a terra dei cavalli a disposizione, per esibirssi in goduriose “uscite di traverso” in fuoristrada, grazie alla progressione dolce e controllata della potenza erogata.

LIBERA INTERPRETAZIONE C'è di più. La versatilità e la incredibile linearità di erogazione di questo bicilindrico fanno si che, in particolare nella guida in fuoristrada, dove viene richiesta maggiore sensibilità nel dosaggio del gas, non ci si senta obbligati a selezionare una marcia ben precisa per uscire da una determinata curva, ma si hanno ampie possibilità di scelta e di interpretazione. Il pilota ha ampia libertà di utilizzare marce diverse per affrontare il medesimo tratto di strada, ottenendo un diverso comportamento di guida e di aderenza alla apertura del gas, ma mantendo la stessa progressione.

IL CAMBIO FA I RIDING MODE Insomma, in barba ai giochetti elettronici tanto di moda oggi, qui a fare le veci dei famosi riding mode ci sono... i vari rapporti del cambio. Il quale, da parte sua, risulta molto silenzioso, preciso e morbido all’azionamento: ha marce molto ben spaziate e una prima adeguatamente corta per trarsi di impaccio nelle situazioni di fuoristrada piu tecnico.

L'ASSETTO A livello di sospensioni, la forcella lavora in modo eccellente sia su strada sia fuori strada. Morbida nella prima parte della corsa, offre adeguato sostegno nelle staccate più decise, senza mai scomporre l'assetto né interferire con la direzionalità. Permette di portare la frenata fino a dentro la curva, senza sensazioni di raddrizzamento indesiderate.

QUANDO IL GIOCO SI FA DURO In fuoristrada la sua morbidezza e scorrevolezza iniziali tendono a spianare tutte le asperità minori, dando un senso di stabilità anche a velocità sostenute. E quando il fuori strada diventa impegnativo, permette di digerire ostacoli anche in rapida sequenza, come ad esempio gradoni di pietra in successione, permettendone il superamento in modo rassicurante.

CARRELLI D'ATTERRAGGIO Il fondocorsa? Rimane un rischio remoto, visto che nei miei 500 km di “prova speciale” l'ho sperimentato una sola volta in seguito a un atterraggio pesante dopo un dosso. L’ammortizzatore posteriore è leggermente morbido nella taratura di base, ma sente bene le regolazioni e nella guida fuoristrada ho trovato tanto comodo quanto utile il pomello per registrare il precarico.

FRENI Perfettamente all’altezza di tutte le situazioni sono i freni, che sviluppano una vigorosa potenza su strada a fronte di uno sforzo ridotto sui comandi, che risultano molto ben modulabili e coadiuvati da un ABS non troppo invasivo. La modulabilità del sistema frenante è ancora più percepibile nell’uso in fuoristrada dove permette di frenare in sicurezza anche su fondi particolarmente sdrucciolevoli, senza determinare bloccaggi che non siano espressamente voluti dal pilota (naturalmente dopo aver spento totalmente l’ABS).

MANEGGEVOLEZZA ELEVATA Al di la del peso statico di 187 kg a secco che diventano 204 in assetto di marcia la Tenere 700 non trasmette alcuna sensazione di pesantezza o di difficile manovrabilità non appena si comincia a guidare. E le masse, in ogni caso, sono molto ben equilibrate negli spostamenti da fermo. Rassicura come questa Tenere risponda prontamente ad ogni piccolo spostamento del corpo: con rapidi e agilissimi cambi di direzione che esaltano la guida nei percorsi più tortuosi. Nelle curve in rapida sequenza che ho incontrato nella mia prova in Spagna era veramente un piacere sentirla rispondere con la sinergia e l’agilita di una affiatata compagna di danza.

PRECISA COME UN BISTURI Entusiasma anche la precisione di guida. Quando occorre cesellare le traiettorie al centimetro, la Tenere segue la linea come una lama di un bisturi, risultando comunque rapidissima quando occorre correggere la traiettoria. In fuoristrada la guida in piedi non affatica né braccia né gambe, per via della posizione molto naturale ed ergonomica. Il che esalta la precisione e la sensibilità di guida su fondi con scarsa aderenza. Ma anche volendo mantenere la posizione seduta, il grande equilibrio del mezzo rende la guida facile e divertente sia per il pilota meno esperto sia per quello navigato.

UNA MOTO PER TUTTE LE STAGIONI Nell’attraversamento urbano si confermano l’agilità e la maneggevolezza di questa nuova Yamaha Tenere 700, che si conferma una moto all-terrain straordinariamente adattabile: con il contributo degli ottimi pneumatici Pirelli Scorpion STR Rally di primo equipaggiamento, che si sono rivelati assolutamente performanti in ogni situazione di asfalto asciutto o bagnato, come sullo sterrato più impegnativo.