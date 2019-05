Autore:

Dario Paolo Botta

ANIMA ADVENTURE Il ritorno di un grande classico non passa mai inosservato. Questa volta a gioire saranno gli appassionati dell'enduro con l’arrivo nei concessionari della nuova Yamaha Ténéré 700 2019. La prova? Falla tu stesso, in occasioni dei test clienti dello European Demo Tour. L'occasione è golosa. Di seguito i detttagli.

YAMAHA SUMMER DEMO TOUR A partire da giugno e per tutto il mese di luglio, la casa di Iwata offre ai più intraprendenti un’occasione per testare il nuovo modello. Chi vorrà potrà effettuare la prova, approfondire la conoscenza della moto chiedendo pareri e consigli ai piloti e tecnici del Team Yamaha, oltre a osservare da vicino livree, accessori e colori della Ténéré 700. Si tratta di un evento a tappe in giro per l’Europa: dalla Germania all’Italia passando per Spagna, Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio e Regno Unito.

LA SCHEDA TECNICA Più che una moto, la Yamaha Tenere 700 è un’icona, fatta apposta per gli amanti del fuoristrada. Spinta da un motore CP2 da 689 cc, leggero sull’asfalto, adrenalinico nell’off-road con 75 CV e 68 Nm di coppia. La ciclistica è stata ripensata, con l’introduzione di un nuovo telaio tubolare Backbone in acciaio a doppia culla, forcella anteriore a steli rovesciati e posteriore oscillante. Il peso, con il pieno nel serbatoio, si aggira intorno ai 205 Kg.

ASPETTO RALLY Il cupolino ha uno stile fortemente connotato dai fari LED e dal cruscotto in pieno stile rally. Il manubrio è a sezione conica. Per quanto riguarda le colorazioni, Yamaha mette a disposizioni tre varianti: un azzurro elettrico Ceramic Ice, un nero Tech Black e Competition White con inserti porpora. L’anima è indubbiamente da sportiva, con soluzioni tecniche derivate dall’esperienza maturata nei rally come la Dakar.

PREZZI E QUANDO ARRIVA L’arrivo nei concessionari è previsto per settembre, ma per l’estate ci attendono alcune sorprese. In concomitanza del Demo Tour europeo, Yamaha offre ai futuri acquirenti l’opportunità di prenotare in anticipo la nuova Ténéré 700. Gli ordini potranno essere effettuati solo tramite il sistema online, che dà diritto a un prezzo di listino scontato a 9.490 euro. Il calendario delle prove clienti, al momento di scrivere, non è ancora stato pubblicato e il sito per registrarsi ai test è i via di aggiornamento: tornate a trovarci, vi terremo aggiornati!