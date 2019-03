Autore:

Danilo Chissalè

ARRIVA SUL WEB L’offerta che non t’aspetti arriva, manco a dirlo, ancora una volta dal web. L’attesissima Yamaha Ténèrè, l’Adventure più iconica della Casa di Iwata, sarà prenotabile on-line e permetterà di ottenere uno sconto di 300 euro e la consegna anticipata rispetto all’arrivo nei concessionari.

LE MODALITÀ Il sistema di prenotazione online è semplice: è sufficiente collegarsi a al sito e registrare il proprio nome. Le prime moto saranno distribuite privilegiando chi arriva prima, al prezzo esclusivo di €9.490 F.C. ottenibile unicamente attraverso il sistema di prenotazione online. Le ordinazioni online devono essere completate, però, entro la chiusura del sistema, prevista per il 31 luglio 2019.

NEI CONCESSIONARI I vantaggi, come detto in apertura, non si limitano solo alla convenienza ma anche alla tempestività della consegna. Se avete messo nel mirino la Ténéré già da tempo potrete sfruttarne le capacità di viaggiatrice all-terrain magari già nelle vacanze estive. Possibilità che mancherà a chi si affiderà al classico concessionario, infatti le prime consegne sono previste solo per settembre con prezzo di listino pieno di 9.790 euro. E voi che fate, non la prenotate?