Autore:

Danilo Chissalè

TOCCARE CON MANO Si sa, prima di acquistare una moto nuova tutti vorremmo poterla guidare almeno una volta prima di staccare il fatidico assegno. Yamaha questa opportunità la offre da anni e anche per il 2019 sarà possibile toccare con mano tutta la gamma 2019 della Casa dei Tre Diapason. Il calendario è fitto e variegato e dedica date specifiche ad ogni segmento, dai curiosi della Niken passando per gli amanti della gamma heritage senza dimenticare le supersportive. Scopriamo insieme tutte le date della Yamaha Experience.

NIKEN TOUR Della Niken si è detto tutto, ma per capirne davvero la filosofia bisogna toccarla guidarla. Il Niken Tour mette a disposizione degli appassionati demo ride della durata di 1 ora e 30 min seguiti da referenti Yamaha. Le attività si terranno dalle 10:00 alle 16:00 su sei turni, per le date vi rimandiamo al nostro articolo specifico.

GAMMA NAKED Da non dimenticare la gamma naked, vero e proprio punto di forza di Yamaha. Il Dark Side of Japan della gamma MT sarà in giro per l’Italia accompagnato dalla gamma Sport Touring e Adventure. Di seguito le date degli appuntamenti dedicati a Yamaha MT-09, ma anche Tracer 900 e tutte le altre

GAMMA HERITAGE Per gli amanti del fascino senza tempo delle Faster Sons i test ride saranno in concomitanza con i tre eventi italiani più rilevanti dedicati al mondo della customizzazione, The Reunion, ASI Motorshow e Wildays, per poi arricchirsi di altre tappe ancora in via di definizione. XSR700 e XSR900 e la nuova SCR950 saranno a disposizione di chiunque voglia macinare qualche chilometro e apprezzare il piacere di guida.

LE SPORTIVE Una serie di appuntamenti imperdibili anche per gli amanti dei cordoli, denominati Supersport Pro Tour. I partecipanti potranno guidare in pista le Yamaha R6 e R1 seguiti dagli istruttori della Pedersoli Riding School. Sul sito ufficiale Yamaha Motor Italia, nella sezione eventi, sarà presente sia il calendario definitivo e costantemente aggiornato, sia il link di registrazione ai test ride: https://www.yamaha-motor.eu/it/it/experience/eventi/ . Gli interessati potranno prenotare il proprio turno da casa procedendo alla registrazione dei dati sul portale. Ma si potrà partecipazione ed effettuare la prova anche presentandosi direttamente sul posto, previa disponibilità di posti. Tutte le moto in test saranno gommate Pirelli, partner in tutte le tappe dei tour. Di seguito le date